martes 30  de  septiembre 2025
Conozca los aspectos más llamativos de unos playoffs de la MLB que inician hoy

Los Dodgers continúan el camino hacia la defensa de su título en la MLB, mientras que Yanquis y Medias Rojas protagonizarán la serie comodín más esperada

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, durante un juego ante los Cachorros de Chicago, el 18 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Los Dodgers de Los Ángeles arrancan los playoffs de las Grandes Ligas con la ambición de ser los primeros en revalidar el título en un cuarto de siglo, liderados por un Shohei Ohtani listo para su primera postemporada como doble amenaza.

Desde el martes, la franquicia californiana hospedará en el Dodger Stadium la ronda de comodines, al mejor de tres partidos, frente a los Rojos de Cincinnati de la joya dominicana Elly De La Cruz.

Aroldis Chapman, # 44 de los Medias Rojas de Boston, ofrece un lanzamiento de novena entrada contra los Diamondbacks de Arizona en el Chase Field el 7 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona. Los Medias Rojas ganaron 7-4. 
Aroldis Chapman vive su mejor versión: el cubano se convierte en el lanzador más temible de la MLB
El venezolano Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City, regresa al dugout tras conectar un jonrón en un compromiso de la MLB.
Salvador Pérez se convierte en el cuarto venezolano con 300 o más jonrones en la MLB

Los Dodgers ganaron la división Oeste de la Liga Nacional, pero su balance de 93 victorias y 69 derrotas, el tercero en la liga, quedó muy lejos de las expectativas de principios de curso.

Los angelinos habían reforzado aún más el plantel que arrolló a los Yanquis de Nueva York en la Serie Mundial y partieron como favoritos indiscutibles a una segunda corona consecutiva.

El apoyo de Yamamoto

La temporada, sin embargo, transcurrió de forma muy distinta pese a que el astro japonés Ohtani volvió a jugar a nivel de MVP (Jugador Más Valioso) y su compatriota Yoshinobu Yamamoto dio un salto adelante en la batería de lanzadores.

Los Dodgers evitaron un desastre como el de los eliminados Mets, otro de los superequipos de Las Mayores, pero se presentarán a los playoffs sin liderar las apuestas, que confían más en las posibilidades de los Filis de Filadelfia.

Heridos en su orgullo, los vigentes campeones finalizaron la temporada regular en buena forma, con ocho victorias en sus últimas 10 apariciones.

Esa racha incluyó una barrida en la última serie de tres juegos ante los Marineros de Seattle, quizás el equipo con más potencia de fuego al contar con Cal Raleigh, líder en jonrones del año (60), y otros cañoneros como el venezolano Eugenio Suárez y el dominicano Julio Rodríguez.

Mookie Betts y Freddie Freeman, las otras piezas del Big 3 de los Dodgers, han estado menos encendidos este año pero los angelinos siguen contando con la carta del talento único de Shohei Ohtani, de 31 años.

Un año de récord

El japonés, probable ganador de su cuarto premio MVP, tiene por primera vez la oportunidad de combinar sus habilidades de bateador y de lanzador en unos playoffs.

El año pasado, en la primera postemporada de su carrera, Ohtani no se subió al montículo para prevenir una recaída de su lesión de codo.

A lo largo de este año ha ido subiendo al montículo, con resultados sobresalientes, a la vez que ha bateado como ningún pelotero en la historia de los Dodgers.

El domingo, el japonés cerró el curso con su jonrón 55, récord de su carrera y también de cualquier jugador de la popular franquicia californiana.

"Él está, y ha estado, en modo de postemporada", le reconoció el mánager Dave Roberts.

"Ha tenido una tremenda campaña, y ahora tenemos un largo camino por recorrer", afirmó Roberts sobre el reto de revalidar la corona por primera vez desde el triplete de los Yanquis entre 1998 y 2000.

Clásico entre Boston y NY

La otra serie de comodines de la Liga Nacional la disputarán los Padres de San Diego frente a los Cachorros de Chicago.

La novena californiana, que jugará como visitante, tendrá la sensible baja del bateador dominicano Ramón Laureano por una reciente fractura en un dedo.

Todavía en busca de su primer título, los Padres terminaron la campaña a toda velocidad y confían en el poder de otra dupla de dominicanos formada por Fernando Tatis Jr. y Manny Machado.

La Liga Americana deparará otro episodio de la histórica rivalidad entre los Yanquis y los Medias Rojas de Boston.

Los "Bombarderos del Bronx", que tienen la ventaja de campo, tampoco han estado a la altura de las expectativas en un año en el que vieron partir a la estrella dominicana Juan Soto a sus vecinos Mets.

Aaron Judge cumplió con su parte, pegando 53 jonrones y remolcando 114 carreras, pero queda por ver si la pérdida de su gran socio será demasiado lastre para el camino de vuelta a la Serie Mundial.

La otra eliminatoria enfrentará a los Guardianes de Cleveland y a los Tigres de Detroit.

Encabezados por el dominicano José Ramírez, los Guardianes le arrebataron a Detroit el título de la división Central después de haber estado 15,5 victorias por detrás en julio, en una de las mayores remontadas que han vivido las Mayores.

FUENTE: AFP

