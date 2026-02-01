Shohei Ohtani opta por no lanzar en el Clásico Mundial con Japón

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja como lanzador en un juego ante los Padres de San Diego, el 17 de junio de 2025.

LOS ÁNGELES.- El estelar Shohei Ohtani liderará a Japón en la defensa del título del Clásico Mundial de Béisbol en marzo, pero no competirá en su faceta de lanzador, informaron este sábado los Dodgers de Los Ángeles , su equipo en las Grandes Ligas.

El propio beisbolista fue quien decidió mantenerse fuera del montículo en este torneo y concentrarse sólo en sus labores de bateador, señaló el mánager de los Dodgers, Dave Roberts .

Ohtani, de 31 años, sí ejerció de doble amenaza en el triunfo de la escuadra asiática en el Clásico Mundial de 2023, en el que fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP)

En la final ante Estados Unidos selló el triunfo japonés actuando de cerrador y ponchando a Mike Trout, su entonces compañero en los Angelinos.

Ohtani ha expresado su deseo de lanzar con los Dodgers desde el arranque de la nueva temporada de Las Mayores en marzo, cuando perseguirán un tercer título consecutivo.

Tras someterse a dos operaciones de codo en 2023, Ohtani no lanzó para los Dodgers hasta junio pasado.

En la pasada fase regular lanzó 47 entradas con una efectividad de 2.87 y 62 ponches, otorgando sólo nueve bases por bolas. En los playoffs tuvo cuatro apariciones, incluida la del séptimo y definitivo partido en la Serie Mundial, ganada ante los Azulejos de Toronto.

De la mano de Ohtani, uno de los mejores jugadores de la historia, Japón pugnará por un cuarto título del Clásico Mundial, cuya sexta edición se celebrará del 5 al 17 de marzo.

Man-U se mantiene en zona de Champions

De la mano de su técnico interino Michael Carrick, el Manchester United sigue encadenando victorias, esta vez de manera agónica (3-2) ante el Fulham, en la 24ª jornada de la Premier League, para mantenerse dentro de la zona de Liga de Campeones.

El United había empezado el fin de semana en el cuarto puesto con 38 puntos, pero el sábado se vio provisionalmente en el sexto lugar por las victorias del Chelsea (40 puntos) y Liverpool (39).

Con toda la presión sobre sus hombros, los Red Devils sacaron adelante un partido incómodo contra el Fulham (8º) para sumar 41 puntos y volver a instalarse en ese codiciado cuarto puesto, el último dentro de la zona Champions en la ultracompetitiva Premier League.

