Ronald Acuña Jr. encabeza el roster de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol

Ronald Acuña Jr. (42), David Peralta (6) y Luis Rengifo (1) celebran la victoria de Venezuela por 5-1 ante Israel en el Clásico Mundial de Béisbol, el miércoles 15 de marzo de 2023, en Miami.

Ronald Acuña Jr. será una de las principales figuras de la selección de Venezuela para el próximo Clásico Mundial de Béisbol , luego de que MLB anunciara este jueves la incorporación de varias estrellas de Grandes Ligas al roster nacional.

El jardinero de los Atlanta Braves lidera un grupo que también incluye a Jackson Chourio (Milwaukee Brewers), Maikel García (Kansas City Royals) y Wilyer Abreu (Boston Red Sox), todos confirmados para representar al país en el torneo internacional.

Venezuela estará dirigida por el manager Omar López, quien contará además con peloteros establecidos como Salvador Pérez, Gleyber Torres y el lanzador Pablo López, conformando una nómina que apunta a ser una de las más competitivas del certamen.

La ausencia más notable será la de José Altuve, quien no podrá participar debido a problemas relacionados con el seguro, según reportes.

Ronald Acuña Jr (5).jpg El venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, celebra luego de conectar un sencillo en un encuentro, el 25 de mayo de 2024. AFP

Acuña Jr., de 28 años, ya representó a Venezuela en el Clásico Mundial de 2023, donde dejó una línea ofensiva de .222/.286/.278, con tres bases robadas y dos carreras impulsadas en cinco encuentros. En la temporada pasada de MLB, registró un OPS de .935, conectó 21 jonrones y remolcó 42 carreras en 95 juegos con Atlanta.

Por su parte, Jackson Chourio, una de las jóvenes estrellas más brillantes del béisbol, cerró su segunda campaña en Grandes Ligas con 21 jonrones, 21 robos de base y un OPS de .770 en 131 partidos. Maikel García, quien no participó en el WBC 2023, tuvo una temporada destacada con los Royals al batear .286/.351/.449, con 16 cuadrangulares, 74 impulsadas y 23 bases robadas en 160 juegos.

Wilyer Abreu también hará su debut en el Clásico Mundial tras una sólida campaña en la que conectó 22 jonrones y ganó el Guante de Oro, destacándose como uno de los mejores defensores del jardín según métricas avanzadas.

En el WBC 2023, Venezuela terminó invicta con marca de 4-0 en la fase de grupos, aunque fue eliminada en los cuartos de final por Estados Unidos. Con este renovado roster, el equipo buscará ir un paso más allá en la próxima edición del torneo.