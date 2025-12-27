Japón marca el camino al Clásico Mundial 2026 con continuidad, pitcheo y el dilema Shohei Ohtani

Japón no necesita grandes campañas de marketing para imponer respeto en el béisbol internacional. Basta con anunciar los nombres que formarán parte de Samurai Japan. El campeón defensor del Clásico Mundial de Béisbol comenzó oficialmente su camino hacia la edición 2026 con una primera lista de ocho jugadores que funciona como declaración de principios: continuidad, coherencia y confianza en su identidad.

Mientras Estados Unidos apuesta por un roster cargado de superestrellas que recuerda a un Juego de Estrellas, Japón elige un enfoque distinto. No compite por volumen mediático, sino por estructura y procesos. Para Samurai Japan, el Clásico es una construcción a largo plazo.

ohtanipremiomvp.jpg EL japonés Shohei Ohtani recibe el premio de jugador Más Valioso del Clásico Mundial de Béisbol Twitter @MLB

Shohei Ohtani, el eje del proyecto

El nombre central vuelve a ser Shohei Ohtani. MVP del Clásico 2023 y figura decisiva en la final disputada en Miami, el fenómeno japonés aparece nuevamente en la lista inicial con el emblemático número 16. La incógnita no es si estará, sino cómo será utilizado.

Tras regresar al montículo en 2025 luego de su segunda cirugía de codo, el debate gira en torno a si Japón optará por usarlo únicamente como bateador. Desde Los Ángeles, el mánager Dave Roberts ya ha expresado su preferencia, pero la decisión final dependerá del equilibrio entre salud y necesidad competitiva.

Aporte MLB sin protagonismo excesivo

El anuncio incluye a otros dos jugadores de Grandes Ligas. Yusei Kikuchi debutará con la selección nacional a los 34 años, finalmente libre de las lesiones que marcaron etapas clave de su carrera. Yuki Matsui aporta el perfil del relevista moderno: entradas cortas, máxima intensidad y cero necesidad de foco mediático.

Son tres piezas MLB que no destacan por el pasaporte, sino por su encaje dentro del plan.

El pitcheo como base desde la NPB

El resto del grupo inicial proviene de la Nippon Professional Baseball, confirmando que Japón imagina el Clásico desde el montículo. Hiromi Ito, ganador del Premio Eiji Sawamura 2025, lidera un grupo que incluye a Taisei Ota, Atsuki Taneichi, Kaima Taira y Daichi Ishii. Cinco brazos que explican por qué el pitcheo sigue siendo el pilar del proyecto nipón.

El mánager Hirokazu Ibata señaló en Tokio que espera que los jugadores de MLB “aprovechen al máximo su poder”, dejando claro que el torneo se define en los detalles más que en los nombres.

Calendario y escenario favorable

Japón abrirá el Clásico el 6 de marzo ante Taiwán en el Tokyo Dome, un entorno que históricamente ha funcionado como refugio competitivo. Luego llegará el traslado a Estados Unidos para disputar cuartos de final, semifinales y la gran final el 17 de marzo en Miami, el mismo escenario donde levantaron el trofeo en 2023.

Nombres en pausa, no descartados

Figuras como Yoshinobu Yamamoto, Seiya Suzuki, Shota Imanaga, Kodai Senga, Munetaka Murakami y Tomoyuki Sugano no fueron excluidas. Su ausencia responde a evaluaciones médicas y acuerdos con sus equipos de cara a los entrenamientos.

El Clásico Mundial no se gana en diciembre ni en enero, pero ahí empieza a escribirse. Japón ya trazó las primeras líneas de su historia rumbo a 2026.