José Altuve no jugará el Clásico Mundial de Béisbol 2026 por decisión de los Astros

El estelar venezolano José Altuve no participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 , luego de que los Astros de Houston solicitaran que el jugador permanezca con la organización durante los Entrenamientos Primaverales, según muestra una fuente cercana al equipo y que MLB.com publicó. El club aún no ha hecho un anuncio oficial.

Altuve había manifestado públicamente su deseo de vestir nuevamente el uniforme de Venezuela, selección que será dirigida por Omar López, actual coach de banca de los Astros . Sin embargo, la franquicia texana optó por priorizar la preparación del veterano de cara a la temporada de MLB.

El antecedente de Altuve en el Clásico 2023

La principal razón de la cautela de Houston se remonta al Clásico Mundial de 2023, cuando Altuve sufrió una fractura en el pulgar derecho tras recibir un pelotazo ante Estados Unidos en cuartos de final. La lesión requirió cirugía y lo dejó fuera de los primeros 43 juegos de la temporada regular con los Astros.

A pesar de ello, Altuve regresó en gran forma, dejando una línea ofensiva de .311/.393/.522, con 17 jonrones y 51 impulsadas en 90 juegos en 2023. En las dos campañas siguientes fue uno de los jugadores más constantes del equipo, disputando 153 juegos en 2024 y 155 en 2025, la mayor cantidad combinada dentro de la organización.

Estado físico y rol con Houston

Durante las últimas semanas de la temporada 2025, Altuve lidió con molestias en el pie derecho, por lo que en noviembre se sometió a un procedimiento menor para remover líquido acumulado entre el cuarto y quinto dedo. El propio jugador aseguró recientemente que se encuentra “100 por ciento saludable”.

En cuanto a su posición, aunque fue utilizado en el jardín izquierdo y como bateador designado, se espera que regrese a la segunda base como titular casi a tiempo completo en 2026.

La postura de Omar López

El mánager de la selección venezolana, Omar López, se refirió al tema durante el Fan Fest de los Astros, restando dramatismo a la situación y dejando claro que la decisión no depende del cuerpo técnico de Venezuela:

“Oro siempre por él y por todos. No podemos crear un pánico por eso. Simplemente no está en el control de nosotros, sino de la aseguradora”, expresó López, según Astros Coverage.

Un golpe sensible para Venezuela

De haber participado, Altuve estaba proyectado como segunda base titular y tercer bate del lineup venezolano, según había adelantado el propio López en las Reuniones Invernales. Su ausencia representa una baja importante para una selección que aspira a competir por el título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Por ahora, el enfoque del veterano venezolano estará completamente en Houston, mientras Venezuela deberá ajustar su roster sin uno de los peloteros más emblemáticos de su historia reciente.