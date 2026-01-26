lunes 26  de  enero 2026
Béisbol

José Altuve no jugará el Clásico Mundial de Béisbol 2026 por decisión de los Astros

José Altuve no jugará el Clásico Mundial de Béisbol 2026 por decisión de los Astros, que priorizan su salud y preparación tras antecedentes de lesión

El entrenador de banca Omar López # 22 en el dugout, fue eliminado por el entrenador de banca Omar López # 22 en el dugout durante la cuarta entrada contra los Angelinos de Los Ángeles después de que fueron eliminados de la contienda por los playoffs en el Angel Stadium de Anaheim el 27 de septiembre de 2025 en Anaheim, California.&nbsp;

El entrenador de banca Omar López # 22 en el dugout, fue eliminado por el entrenador de banca Omar López # 22 en el dugout durante la cuarta entrada contra los Angelinos de Los Ángeles después de que fueron eliminados de la contienda por los playoffs en el Angel Stadium de Anaheim el 27 de septiembre de 2025 en Anaheim, California. 

KEvork Djansezian/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El estelar venezolano José Altuve no participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, luego de que los Astros de Houston solicitaran que el jugador permanezca con la organización durante los Entrenamientos Primaverales, según muestra una fuente cercana al equipo y que MLB.com publicó. El club aún no ha hecho un anuncio oficial.

Altuve había manifestado públicamente su deseo de vestir nuevamente el uniforme de Venezuela, selección que será dirigida por Omar López, actual coach de banca de los Astros. Sin embargo, la franquicia texana optó por priorizar la preparación del veterano de cara a la temporada de MLB.

Lee además
El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, reacciona a su salida del juzgado tras el primer día de su juicio en apelación ante la Fiscalía General suiza para reabrir los procedimientos para un nuevo examen de los cargos de fraude contra los expresidentes de la UEFA y la FIFA, en Muttenz, cerca de Basilea, el 3 de marzo de 2025. El exjefe de la FIFA Sepp Blatter y el expresidente de la UEFA Michel Platini fueron absueltos por el Tribunal Federal Suizo en junio de 2022 de los cargos que incluían gestión desleal, abuso de confianza y falsificación de valores. 
Fútbol

Polémico expresidente de la FIFA pide boicotear el Mundial 2026
Christian Gonzalez #0 of the New England Patriots celebrates with teammates after intercepting a pass from Jarrett Stidham #8 of the Denver Broncos (not pictured) intended for Marvin Mims Jr. #19 (not pictured) during the fourth quarter in the AFC Championship Playoff game at Empower Field At Mile High on January 25, 2026 in Denver, Colorado. The New England Patriots defeat the Denver Broncos 10-7. 
Fútbol Americano

Super Bowl LX: qué esperar del duelo entre Seahawks y Patriots

El antecedente de Altuve en el Clásico 2023

La principal razón de la cautela de Houston se remonta al Clásico Mundial de 2023, cuando Altuve sufrió una fractura en el pulgar derecho tras recibir un pelotazo ante Estados Unidos en cuartos de final. La lesión requirió cirugía y lo dejó fuera de los primeros 43 juegos de la temporada regular con los Astros.

A pesar de ello, Altuve regresó en gran forma, dejando una línea ofensiva de .311/.393/.522, con 17 jonrones y 51 impulsadas en 90 juegos en 2023. En las dos campañas siguientes fue uno de los jugadores más constantes del equipo, disputando 153 juegos en 2024 y 155 en 2025, la mayor cantidad combinada dentro de la organización.

Estado físico y rol con Houston

Durante las últimas semanas de la temporada 2025, Altuve lidió con molestias en el pie derecho, por lo que en noviembre se sometió a un procedimiento menor para remover líquido acumulado entre el cuarto y quinto dedo. El propio jugador aseguró recientemente que se encuentra “100 por ciento saludable”.

En cuanto a su posición, aunque fue utilizado en el jardín izquierdo y como bateador designado, se espera que regrese a la segunda base como titular casi a tiempo completo en 2026.

La postura de Omar López

El mánager de la selección venezolana, Omar López, se refirió al tema durante el Fan Fest de los Astros, restando dramatismo a la situación y dejando claro que la decisión no depende del cuerpo técnico de Venezuela:

“Oro siempre por él y por todos. No podemos crear un pánico por eso. Simplemente no está en el control de nosotros, sino de la aseguradora”, expresó López, según Astros Coverage.

Un golpe sensible para Venezuela

De haber participado, Altuve estaba proyectado como segunda base titular y tercer bate del lineup venezolano, según había adelantado el propio López en las Reuniones Invernales. Su ausencia representa una baja importante para una selección que aspira a competir por el título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Por ahora, el enfoque del veterano venezolano estará completamente en Houston, mientras Venezuela deberá ajustar su roster sin uno de los peloteros más emblemáticos de su historia reciente.

Temas
Te puede interesar

Sinner avanza en Australia y se cocina un posible duelo ante Djokovic

Magallanes y Caribes disputarán la Gran Final de la LVBP 2025-2026

Borregales hace historia: el venezolano lleva a los Patriots al Super Bowl LX

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La factura de impuestos a la propiedad descompone el presupuesto familiar cada año.
FLORIDA

Impuestos a la propiedad o no, he ahí el dilema

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Imagen referencial. 
CUBA

Sin combustible y con una crisis sistémica el régimen castrista se prepara para la guerra

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
MEDIDAS

Canadá dice que no firmará acuerdo de libre comercio con China tras amenazas de Trump

Una mujer pone una vela mientras la gente se reúne para una vigilia en honor a las víctimas del accidente de tren de alta velocidad del 18 de enero, que causó la muerte de 45 personas en Adamuz, el 25 de enero de 2026, en la estación de tren de Huelva (España)
SINESTRO

Realizan actos de recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en España

Te puede interesar

Agentes arrestan a un revoltoso de la izquierda radical en Minneápolis.
CASA BLANCA

Minnesota, donde la izquierda radical quiere el caos tras escándalo de corrupción

Por Leonardo Morales
Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
IMPACTO AEROPORTUARIO

Fuerte tormenta paraliza tráfico aéreo de EEUU y satura aeropuertos del sur de Florida

Manifestantes expresan su dolor por la muerte del enfermero Alex Pretti.
DEBATE

Tragedia en Minneapolis, Florida se divide ante la muerte de enfermero a manos de ICE

Gente cruzando la Sexta Avenida bajo la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026..
Alerta

Gran tormenta invernal causa al menos once muertes en EEUU