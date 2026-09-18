Cristiano Ronaldo vuelve a la selección de Portugal para iniciar la Nations League

Cristiano Ronaldo, delantero número 07 de Portugal, celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Portugal y Uzbekistán en el Estadio de Houston

Cristiano Ronaldo fue convocado este viernes por Portugal para el inicio de la Nations League, en la primera lista del nuevo seleccionador Jorge Jesus, quien dirigirá al combinado luso tras sustituir a Roberto Martínez.

El delantero de 41 años atraviesa, según sus propias palabras, posiblemente su última temporada como futbolista profesional. Ronaldo señaló el mes pasado que esta campaña sería «probablemente» la última de su carrera, en la que acumula más de 950 goles entre clubes y selección.

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Jorge Jesus, de 72 años, conoce bien al capitán portugués, ya que lo dirigió en el Al-Nassr antes de abandonar el club saudí en mayo, después de conquistar la Liga Profesional de Arabia Saudita.

Ronaldo es el máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino, con 146 tantos en 233 partidos con Portugal. Además, en el pasado Mundial se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Su rendimiento durante el torneo, sin embargo, generó críticas y también hubo cuestionamientos hacia Martínez por mantener su respaldo al veterano delantero.

Entre las novedades de la convocatoria de Jorge Jesus destaca el regreso del delantero del Borussia Dortmund Fábio Silva, quien vuelve a la selección después de casi dos años. El atacante disputó su único partido internacional en noviembre de 2024.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, número 07, reacciona tras la derrota en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Portugal y España, disputado en el estadio Dallas de Arlington el 6 de julio de 2026. Paul ELLIS / AFP

También regresa João Palhinha. El centrocampista del Benfica no era convocado desde hace casi un año.

Portugal ha conquistado la Nations League en dos ocasiones, en cuatro ediciones disputadas. La selección lusa es además la vigente campeona, después de imponerse a España en los penaltis en la final de 2025.

El equipo de Jorge Jesus comenzará su participación en la edición 2026-27 el próximo 24 de septiembre ante Gales, en Lisboa. Tres días después visitará a Noruega en Oslo y el 1 de octubre se enfrentará a Dinamarca como visitante.

Portugal volverá a medirse con Noruega el 4 de octubre, esta vez en Oporto, en el cierre de esta primera serie de partidos.