Simeone a Griezmann antes de su partida a la MLS: "Eres una persona increíble"

El delantero francés Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, celebra tras anotar el cuarto gol de su equipo en un choque contra el Sevilla, el 8 de diciembre de 2024.

BARCELONA.- En la víspera de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el FC Barcelona , el entrenador del Atlético de Madrid , Diego Simeone , se emocionó y proclamó su devoción por Antoine Griezmann : "Agradecerte todo. Eres una persona admirable".

El entrenador argentino aprovechó la presencia ante la prensa del delantero francés de 35 años, que oficializó su marcha a Orlando , de la MLS , al término de la temporada, para manifestar su admiración y su agradecimiento.

"Se van a poner celosos varios. Estoy agradecido por la oportunidad de tener a un jugador diferencial", declaró Simeone, aunque precisó que los inicios del internacional francés en el club colchonero no fueron sencillos.

"Llegó muy joven, jugaba de extremo, solo corriendo por el lateral, pasó tres meses difíciles para entender dónde estaba, pero tiene una capacidad mental increíble, una condición física brutal".

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"Considero que es uno de los futbolistas más importantes que he tenido", sentenció el DT argentino.

Simeone realizó un inciso antes de que los periodistas formulasen sus preguntas para dedicar unas palabras a Griezmann: "Agradecerte todo, tu trabajo, tu humildad, eres una persona admirable para chicos de hoy en una sociedad que necesita tipos como tú. Gracias por todo lo que nos diste, todo lo que nos das y todo lo que te voy a obligar a que nos sigas dando".

Sobre el partido del miércoles, el quinto de la temporada ante el Barça, Simeone destacó la dificultad de medirse con el conjunto azulgrana. "Sabemos de su capacidad, de lo fuerte que es en su casa. De que sólo ha perdido un partido de 23. Estamos aquí para competir y para hacer un partido donde creemos que le podemos hacer daño".

El entrenador anunció, asimismo, que en el Camp Nou jugará de inicio bajo palos el argentino Juan Musso, dado que el titular habitual Jan Oblak se quedó en Madrid para terminar de recuperarse de una lesión muscular en un costado.

Boca debuta con victoria

Boca Juniors debutó el martes en la Copa Libertadores 2026 con un triunfo 2-1 sobre la Universidad Católica en Chile, de la mano de su capitán y figura Leandro Paredes, en la primera fecha del Grupo D.

En su estreno copero en el Claro Arena de Santiago, el volante argentino Paredes y el delantero paraguayo Adam Bareiro cimentaron la victoria de Boca con goles en los minutos 16 y 65. El central Juan Ignacio Díaz descontó en el 83.

El Xeneize, que no levanta la Copa desde 2007, busca desesperadamente su séptimo título histórico y alcanzar a Independiente de Avellaneda como máximos ganadores del principal torneo de clubes de la Conmebol.

FUENTE: AFP