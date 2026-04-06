lunes 6  de  abril 2026
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"Mbappé vino al Real Madrid por partidos como éste", asegura Arbeloa

El director técnico del Real Madrid señaló que tener a jugadores como el atacante francés Kylian Mbappé en el plantel es "una suerte extraordinaria"

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025.&nbsp;

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025. 

Oscar DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, consideró el lunes, en la víspera del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich, que la superestrella francesa Kylian Mbappé fichó por los blancos para brillar "en partidos como éste".

Preguntado por el goleador francés, recuperado ya de una lesión en la rodilla, el técnico blanco declaró en conferencia de prensa: "Tiene características distintas a las de Brahim (Díaz) y tenemos que jugar de una forma diferente. Estoy encantado de tener ese problema de contar con grandes jugadores a mi disposición".

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"Mbappé ha venido al Madrid para partidos como el de mañana y eliminatorias como ésta. Seguro que veremos a un Kylian dando su mejor nivel y tirando del equipo como él sabe hacerlo", añadió sobre el francés, criticado por su escasa participación el pasado sábado en la derrota en Mallorca (2-1), en su primer partido como titular tras la lesión que le tuvo apartado de las canchas casi un mes.

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Del capitán de los Bleus, autor de 38 goles en 35 partidos esta temporada, Arbeloa insistió ante los periodistas que "tener jugadores como él es una suerte extraordinaria".

"Creo que ningún entrenador del mundo no querría tenerlo en su equipo. Me pongo en la piel de los defensores rivales que tienen que enfrentarse a jugadores como Kylian, Vinicius, Bellingham, que están entre los mejores del mundo...".

Junto al técnico compareció el brasileño Vinicius, quien destacó su buena conexión con Mbappé, pese a las informaciones de lo contrario: "Kylian está aquí para ayudarnos, nos da la confianza de sus goles. Tenemos que estar conectados mañana. Es un partido complicado en el que los grandes jugadores hacen la diferencia y Mbappé es uno de ellos".

"Hay racistas en todos los países"

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius, uno de los abanderados en la lucha contra el racismo y víctima frecuente de insultos y discriminación, advirtió este lunes que "racistas hay en todos los países".

Vinicius celebró que otros jugadores se unan a esta lucha, como Lamine Yamal, que la semana pasada criticó a los aficionados que acudieron al partido amistoso España-Egipto en Barcelona y que cantaron en varias ocasiones "musulmán el que no bote".

"Es importante que Lamine hable, esto puede ayudar a los demás porque somos famosos, tenemos dinero y podemos equilibrar mejor las cosas", declaró en rueda de prensa previa al duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern Munich.

FUENTE: AFP

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