Barcelona estima que Raphinha estará de baja por unas cinco semanas

El atacante brasileño Raphinha, del Barcelona, celebra luego de ganar la Supercopa de España ante el Real Madrid, el 11 de enero de 2026.

BARCELONA.- El atacante brasileño Raphinha , lesionado en el muslo derecho durante el amistoso perdido 2-1 por su Seleçao ante Francia el jueves en Estados Unidos , estará de baja unas cinco semanas, estimó este viernes su club, el FC Barcelona , en un comunicado.

El jugador ha abandonado la concentración de Brasil y no estará en el amistoso del martes ante Croacia en Orlando (Florida, Estados Unidos).

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Si se cumple la estimación comunicada por el Barça, se perdería todo el mes de abril con su club, lo que implica en principio unos cuatro partidos de LaLiga española (Atlético de Madrid, Espanyol, Celta, Getafe) donde el club catalán es líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, y sobre todo la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones europea ante el Atleti (8 y 14 de abril).

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"El jugador del primer equipo Rafael Dias 'Raphinha' sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia. Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento pertinente. El tiempo aproximado de recuperación es de cinco semanas", explicó el Barça en su texto.

Raphinha fue cambiado en el descanso y reemplazado por Luiz Henrique, en un partido en el que Wesley, de la Roma, también se lesionó y fue cambiado en el minuto 71.

Esta campaña, el balance de Raphinha es de 19 tantos en 31 partidos disputados. En la Liga española, el extremo brasileño ha firmado 11 de sus tantos y ha dado además tres asistencias.

En la actual Liga de Campeones, Raphinha ha anotado tres goles.

Panamá igualó con Sudáfrica

Panamá y Sudáfrica empataron este viernes 1-1 en un duelo amistoso en Durban donde el local mostró una buena imagen, pero desperdició innumerables ocasiones, a poco más de dos meses de enfrentar a México en el partido inaugural del Mundial 2026.

Los goles del partido, celebrado en el estadio Moses Mabhida, fueron anotados por Édgar Bárcenas (23) para Panamá y Oswin Appollis (48) para los "Bafana Bafana", que tuvieron en el delantero Lyle Foster, del Burnley de la Premier League, a su mejor baza en ataque.

FUENTE: AFP