Polémico exjugador acusa a la NFL de veto por su activismo

El exmariscal de campo de la NFL, Colin Kaepernick, habla tras recibir un premio en Washington, DC, el 24 de julio de 2026.

LOS ÁNGELES.- Diez años después de iniciar la protesta que sacudió al deporte estadounidense, Colin Kaepernick afirmó que la NFL lo sigue vetando por sus posiciones políticas y calificó de "falsa" la respuesta de la liga de football americano ante las denuncias de racismo.

En una inusual entrevista concedida a NBC News, el exmariscal de campo de los 49ers de San Francisco sostuvo que no ve motivos para reconciliarse con una entidad que, a su juicio, nunca ha asumido responsabilidades por su trato hacia los jugadores que se manifestaron contra la injusticia racial.

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"No voy a apoyar a una organización que, primero, me está vetando activamente y, segundo, ha apuntado contra mis hermanos que también han estado protestando como parte de esto", dijo Kaepernick.

El antiguo líder ofensivo de los 49ers, que llevó a la franquicia al Super Bowl en 2013, no disputa un partido de la NFL desde el final de la temporada 2016.

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Su salida coincidió con la polémica generada por las protestas que inició durante la interpretación del himno estadounidense, una decisión que transformó su figura en uno de los símbolos más visibles del activismo deportivo en su país.

Ahora, con 38 años, Kaepernick vuelve al centro del debate con la publicación de "The Perilous Fight", una obra a medio camino entre las memorias y el manifiesto político.

Bloqueado "desde arriba"

En el libro revela que la idea de arrodillarse durante el himno antes de un partido en septiembre de 2016 surgió de una conversación con su entonces compañero Eric Reid.

Hasta ese momento, Kaepernick ya había recibido críticas por permanecer sentado durante la ceremonia previa a los encuentros, pero buscaba una forma de protesta más visible.

El gesto finalmente fue replicado por decenas de jugadores dentro y fuera de la NFL, aunque él siguió siendo el principal objetivo de los cuestionamientos, incluso del presidente Donald Trump.

"Después de venir de jugar un Super Bowl, un Campeonato de la NFC (Conferencia Nacional), de batir récords, ¿y ni un solo equipo quiso traerme, ni siquiera para una prueba?", se preguntó.

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Según el otrora mariscal de los 49ers, varios entrenadores manifestaron interés en contratarlo, pero terminaron siendo "bloqueados desde arriba".

Kaepernick también recordó que durante una reunión con los Seahawks de Seattle en 2017 fue interrogado repetidamente sobre sus posiciones políticas.

"Lo cual, en prácticamente cualquier entorno fuera de la NFL, sería motivo inmediato de litigio", dijo.

La NFL se defiende

Las críticas del atleta se extienden, además, a la respuesta de la NFL tras las protestas masivas desencadenadas por la muerte de George Floyd en 2020, asfixiado por un policía en Mineápolis.

Kaepernick considera que los mensajes posteriores del comisionado de la NFL, Roger Goodell, fueron una reacción a la presión pública y no un cambio genuino.

"Llevábamos años tratando de abordar el problema que la NFL creó al vetarme. Salir a decir que deberíamos haber escuchado después de eso, mientras yo sigo intentando jugar activamente en la NFL, es algo tan teatral".

La NFL respondió a NBC News que los asuntos planteados por Kaepernick continúan siendo importantes para la liga y destacó los programas impulsados a través de la iniciativa "Inspire Change".

Sin embargo, el agente libre dice seguir sin ver transformaciones reales. "Ninguna de sus acciones lo demuestra", afirmó.

FUENTE: AFP