Secretario de Guerra de EEUU en Guantánamo: El futuro de Cuba está en manos del Presidente Trump, estamos preparados para cualquier contingencia

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo el 25 de febrero de 2025.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reúne con personal militar estadounidense en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo el 25 de febrero de 2025.

WASHINGTON.- El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió este miércoles a Cuba que no compre o piense en utilizar armas que puedan suponer una amenaza contra Estados Unidos, durante una visita a la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo.

La visita de Hegseth, anunciada inesperadamente la víspera, se produce en momentos de enorme presión de Estados Unidos sobre la isla, mediante sanciones a sus dirigentes y un asfixiante bloqueo petrolero.

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"Sería imprudente que el gobierno de Cuba intentara procurarse o acceder a tipos de armas que pudieran alcanzar esta base o el territorio estadounidense", dijo Hegseth ante las tropas estadounidenses estacionadas en la base.

De otra forma "estarían abriendo la puerta a una confrontación que (...) no pueden mantener", advirtió.

Medios de prensa estadounidenses han reportado recientemente sobre la supuesta compra de 300 drones militares por parte de La Habana, que podrían ser utilizados contra la base de Guantánamo o incluso Florida, situada a unos 150 km de las costas cubanas.

Cuba ha adquiro drones de ataque de Rusia e Irán desde 2023 y busca comprar más, indicaron funcionarios estadounidenses al sitio web Axios.

Vítores de la tropa

Vestido con ropa de camuflaje, Hegseth lanzó una arenga militar ante los soldados estacionados en la base establecida en 1903 que, tras el triunfo de la Revolución castrista de 1959, se convirtió en punto de fricción constante entre Washington y La Habana.

"Lo que suceda en el futuro de Cuba (...) está en manos del presidente de Estados Unidos", aseguró Hegseth.

"Y esperamos muy pronto convertirnos en amigos del liderazgo de Cuba. Por ahora, vamos a ver lo que pasa", dijo.

Las palabras de Hegseth fueron vitoreadas en varias ocasiones por los jóvenes militares que lo escuchaban.

Cuba "tiene que tomar decisiones sobre qué tipo de reformas quiere emprender. No es mi tarea tomar esa decisión por ellos", señaló.

Hegseth también aludió a los ataques que el Pentágono lleva a cabo en el Caribe y el Pacífico contra narcolanchas, que desde septiembre han matado a cerca de 210 personas.

"Los estamos cazando como cazamos a Al Qaeda y a ISIS [acrónimo en inglés del grupo Estado Islámico] en Oriente Medio: las mismas redes, la misma inteligencia y las mismas capacidades", dijo.

Esta visita de Hegseth se suma a la que hizo hace dos semanas, el general Francis Donovan, comandante de las operaciones militares de EEUU en América Latina y el Caribe. Donovan se reunió con altos jefes militares cubanos. Fue un encuentro de aproximación y por lo que se observa, la tendencia es que cada vez más funcionarios de alto rango estadounidenses establezcan lazos fuertes en la isla.

FUENTE: Con información de EFE