jueves 2  de  julio 2026
TENIS

Zverev y Swiatek pasan con comodidad a tercera ronda en Wimbledon

El alemán Alexander Zverev derrotó al francés Valentin Royer por 6-1, 6-3 y 7-6 (7/3), mientras que Iga Swiatek arrolló a Karolina Pliskova por 6-1 y 6-3

El alemán Alexander Zverev devuelve la pelota al belga Raphael Collignon durante su partido de cuartos de final individual masculino del torneo ATP Halle Open, celebrado en Halle, Alemania Occidental, el 19 de junio de 2026.&nbsp;

El alemán Alexander Zverev devuelve la pelota al belga Raphael Collignon durante su partido de cuartos de final individual masculino del torneo ATP Halle Open, celebrado en Halle, Alemania Occidental, el 19 de junio de 2026. 

CARMEN JASPERSEN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WIMBLEDON.- El alemán Alexander Zverev, reciente campeón de Roland Garros, y la polaca Iga Swiatek, ganadora el año pasado en Wimbledon, terceros en el ránking mundial masculino y femenino, superaron este jueves con comodidad la segunda ronda del torneo londinense.

Zverev se impuso al francés Valentin Royer (75 de la clasificación ATP) por 6-1, 6-3 y 7-6 (7/3), mientras que Swiatek arrolló a la checa Karolina Pliskova (73 de la WTA y finalista de Wimbledon en 2021) por 6-1 y 6-3.

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Zverev, de 29 años, busca en el pasto londinense convertirse en el séptimo tenista de la era Open en conquistar de forma consecutiva Roland Garros y Wimbledon.

El alemán, que nunca ha brillado en Wimbledon, tiene una gran oportunidad de alcanzar al menos los cuartos de final por primera vez, en su décima participación, ya que el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic están en la otra mitad del cuadro.

El segundo cabeza de serie, que ha disputado tres finales de Grand Slam, se enfrentará al estadounidense Marcus Giron, número 92 del mundo, en la tercera ronda.

Zverev, con confianza

El alemán está convencido de que este año puede llegar lejos en el torneo londinense.

"Me encanta Wimbledon. Sigo esperando conseguir un gran resultado aquí. Si continúo jugando así, creo que puede suceder", señaló Zverev.

Además de ganar Roland Garros en 2026, Zverev fue finalista del US Open (2020) y del Abierto de Australia (2025).

Sin embargo, en Wimbledon nunca ha superado la cuarta ronda, a la que llegó en 2017, 2021 y 2024.

En otros partidos del cuadro masculino, el estadounidense Taylor Fritz, séptimo del ránking, derrotó a su compatriota Patrick Kypson (113 del mundo) por 6-2, 6-2 y 7-5.

Fritz ha alcanzado al menos los cuartos de final en tres de las últimas cuatro ediciones de Wimbledon y el año pasado cayó en semifinales frente a Carlos Alcaraz.

El australiano Alex de Miñaur, sexto del ránking, venció al francés Adrian Mannarino (40 del mundo) por 6-3, 6-2 y 6-2.

Por su parte, el joven español Rafael Jódar regresó a la pista para completar el partido suspendido por falta de luz el miércoles y ganó los dos últimos sets para culminar una remontada ante su compatriota Pablo Carreño.

Jódar, de 19 años y 26 de la ATP, se impuso a Carreño, de 34, que ocupa el puesto 71, por 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4.

En la prueba femenina, Swiatek, seis veces ganadora de torneos del Grand Slam, aún no ha levantado ningún trofeo esta temporada, pero ha iniciado Wimbledon con buenas sensaciones, como muestra su exhibición ante la checa Pliskova en segunda ronda.

Princesa Catalina

Swiatek, de 25 años, había pasado más apuros en la primera ronda de Wimbledon, frente a la estadounidense Taylor Townsend (80 del mundo), a la que acabó ganando en tres sets, por 6-1, 2-6 y 6-3.

"Sin duda, la primera ronda fue muy emotiva, pero hoy sentí que era simplemente otro día. Tenía que estar preparada y mantenerme concentrada", afirmó Swiatek.

La exnúmero 1 del mundo se enfrentará en la próxima ronda a la filipina Alexandra Eala (32ª), que se impuso a la australiana Maya Joint (87ª), quien le había ganado en primera ronda a la legendaria Serena Williams.

La finalista del año pasado en Wimbledon, la estadounidense Amanda Anisimova, sexta del ránking, también pasó a tercera ronda. igual que su compatriota Madison Keys, 27 del ránking y ganadora del Abierto de Australia el año pasado.

Otra protagonista de la jornada fue la princesa Catalina, que asistió este jueves al torneo, presenciando parte de la jornada en la Pista 18.

FUENTE: AFP

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