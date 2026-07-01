Serena Williams sufre lesión en su partido de regreso a Wimbledon

La estadounidense Serena Williams durante una práctica previa al inicio de Wimbledon, el 24 de junio de 2026.

WIMBLEDON.- La estadounidense Serena Williams sufrió una torcedura de rodilla el martes durante la primera ronda de Wimbledon , según un comunicado de su representante difundido el miércoles por la prensa británica, lo que genera dudas sobre si disputará el torneo de dobles junto a su hermana Venus.

La que fuera número uno del mundo, que a los 44 años disputaba su primer partido individual en casi cuatro años, cayó derrotada por la australiana Maya Joint (53 del ránking) por 6-3, 6-7 (6/8) y 6-3.

Al término del encuentro, Williams no compareció ante los medios de comunicación.

Los organizadores del torneo señalaron que "no se encontraba en condiciones" de cumplir con sus compromisos de prensa.

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"Serena se torció una rodilla al final del primer set y, por ese motivo, fue dispensada de sus obligaciones con los medios", explicó Jill Smoller, representante de la estadounidense, en un comunicado citado por el diario británico The Times, que añade que la lesión sería en la rodilla derecha.

"Pudo abandonar las instalaciones el martes por la noche sin ayuda y está haciendo todo lo posible para estar lista para jugar el dobles más adelante esta semana", añadió su representante.

En una declaración escrita distribuida a los medios por la organización del torneo, en lugar de la habitual conferencia de prensa posterior al partido, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam afirmó que le había parecido "fantástico volver a Wimbledon".

"No me lo esperaba. El ambiente fue fantástico, al igual que mi salida de la pista. Lo disfruté muchísimo; lo había echado de menos y disfruté este momento más que nunca", añadió.

Serena y su hermana Venus, de 46 años, recibieron una invitación para disputar el torneo de dobles de Wimbledon, que comienza el jueves.

Fin del camino para Buse

El sueño del tenista peruano Ignacio Buse de protagonizar un recorrido resaltable en el torneo londinense de Wimbledon se quebró en segunda ronda, tras perder este miércoles ante el estadounidense Jenson Brooksby, por 6-2, 6-2 y 6-3.

Buse, de 22 años, había logrado el lunes su primera victoria en un torneo de Grand Slam, al tiempo que hacía historia para su país, al ser el primer peruano que ganaba en la ronda inicial de Wimbledon desde Jaime Yzaga en 1994.

Pero el joven peruano, 34 del ránking ATP, nada pudo hacer ante Brooksby, 81 de la clasificación mundial, que se impuso en 1 hora y 35 minutos.

El peruano llegaba a Wimbledon después de haber logrado a finales de mayo, en Hamburgo (Alemania), sobre polvo de ladrillo, su primer título ATP.

El estadounidense Brooksby, de 25 años, con su victoria ante Buse, iguala su mejor participación en Wimbledon, después de alcanzar la tercera ronda en 2022.

FUENTE: AFP