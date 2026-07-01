miércoles 1  de  julio 2026
TENIS

Djokovic barre a Tsitsipas en la segunda ronda de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic, siete veces campeón del torneo, venció por 6-3, 6-4 y 6-2 al griego, que fue número 3 del mundo y ahora ocupa el puesto 87 del ránking

El serbio Novak Djokovic celebra luego de ganar un partido ante el griego Stefanos Tsitsipas en Wimbledon, el 1 de julio de 2026.

El serbio Novak Djokovic celebra luego de ganar un partido ante el griego Stefanos Tsitsipas en Wimbledon, el 1 de julio de 2026.

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WIMBLEDON.- El serbio Novak Djokovic, octavo del ránking mundial en la actualidad, se impuso con autoridad este miércoles al griego Stefanos Tsitsipas para pasar a tercera ronda de Wimbledon, donde se enfrentará al francés Arthur Rinderknech, que ocupa el puesto 28 de la clasificación ATP.

El siete veces campeón del torneo, que busca en Londres, a sus 39 años, conquistar un histórico vigesimoquinto título de Grand Slam, venció por 6-3, 6-4 y 6-2 al griego, que fue número 3 del mundo y ahora ocupa el puesto 87 del ránking.

Lee además
La estadounidense Serena Williams devuelve la pelota en un juego contra Harmony Tan, el 28 de junio de 2022.
TENIS

Serena Williams ya tiene rival para su esperado regreso en Wimbledon
El serbio Novak Djokovic celebra durante un partido en Roland Garros.
TENIS

Djokovic advierte que llega mejor preparado a Wimbledon, tras la decepción de Roland Garros

Después de esta derrota, Tsitsipas, de 27 años, no logra superar a Djokovic desde 2019 y ahora queda con un balance de apenas dos victorias en quince partidos contra el serbio.

Luego de un debut complicado el lunes frente al chino Wu Yibing (102 del mundo), Djokovic mostró una mayor eficacia contra Tsitsipas.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Wimbledon (@wimbledon)

El serbio rompió el servicio del ateniense en su única oportunidad de quiebre, cuando el primer set estaba 2-1, y volvió a hacerlo en el momento clave del segundo parcial, con el marcador igualado 4-4.

El tercer set fue claramente favorable al serbio, pese a un último intento de reacción del griego, que llegó a tener dos puntos de quiebre (15-40) cuando Djokovic sacaba para cerrar el partido con ventaja de 5-2.

Djokovic se une en la tercera ronda al vigente campeón y gran favorito del torneo, el italiano Jannik Sinner, al cuarto del ránking, el canadiense Felix Auger-Aliassime, y al que fue número uno mundial, el ruso Daniil Medvedev, ahora noveno en la clasificación mundial, quienes también lograron su pase este miércoles.

Sinner vuelve a sufrir

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título en Wimbledon, se clasificó para la tercera ronda del torneo londinense al derrotar este miércoles al portugués Nuno Borges (48 del ránking) por 7-6 (7/4), 7-6 (7/2), 6-4.

Tras un debut complicado en primera ronda frente al serbio Miomir Kecmanovi (50º), al que ganó en cinco sets, el italiano de 24 años ganó esta vez en tres mangas, aunque tuvo que esforzarse para superar al portugués, que lo llevó al "tie-break" en dos ocasiones.

En búsqueda de su segundo título consecutivo en Wimbledon, el quinto de un Grand Slam, un mes después de su eliminación temprana, en segunda ronda, en Roland Garros, Sinner se enfrentará en tercera ronda al estadounidense Jenson Brooksby (81 del ránking).

"El segundo set fue muy duro. Estos partidos, en los que no tienes mucho el control de los mismos, me ponen muy contento cuando los gano", dijo Sinner.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Serena Williams asegura que "odia" las reglas antidopaje, pero las ve "necesarias"

Sabalenka supera con facilidad la primera ronda de Wimbledon

Serena Williams sufre lesión en su partido de regreso a Wimbledon

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La modelo Michelle Salas y su padre, el cantante Luis Miguel. 
FAMOSOS

Hija de Luis Miguel reacciona por primera vez a rumores sobre salud del cantante

Peritos forenses se encuentran entre las víctimas y los ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio.
EMERGENCIA

Jorge Rodríguez deja entrever que cifra de muertos en Venezuela podría ascender a los 10.000, tras los sismos

El delantero inglés Harry Kane, número 09, celebra la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, disputado en el estadio de Atlanta el 1 de julio de 2026. 
Fútbol

Harry Kane rescata a Inglaterra y evita el batacazo ante RD Congo

Imagen de una plataforma petrolera.
MERCADOS

Precio del petróleo estadounidense cae por debajo de $70 el barril

Vista parcial de Broward College, en el sur de Florida. 
RESTRICCIÓN

Florida exige prueba de ciudadanía para el ingreso a Colleges públicos y programas de GED

Te puede interesar

Vista parcial de una playa en Florida, fuente de turismo.
INDUSTRIA FUNDAMENTAL

Hotelería y restaurantes de Florida piden tiempo a Gobierno federal para evitar trastornos por fin de TPS

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Carlos Antonio Lloga Domínguez, fue arrestado junto con su esposa y su hijo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal.
INMIGRACIÓN

EEUU detiene y revoca estatus legal a exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)

María Corina Machado pronuncia un discurso en la avenida Cuba de Ciudad de Panamá en Panamá, el 23 de mayo de 2026.
ANÁLISIS

¿Es oportuno el regreso de María Corina Machado a Venezuela en medio de una emergencia nacional?

Imagen referencial.

Confianza del consumidor en Florida cae por cuarto mes consecutivo y toca su nivel más bajo en dos años

El Capitolio de Florida en Tallahassee. 
NOVEDOSO EN EL MARCO LEGAL

Un centenar de nuevas leyes entran en vigor en Florida: elecciones, educación, seguridad y salud