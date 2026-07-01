Djokovic barre a Tsitsipas en la segunda ronda de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic celebra luego de ganar un partido ante el griego Stefanos Tsitsipas en Wimbledon, el 1 de julio de 2026.

WIMBLEDON.- El serbio Novak Djokovic , octavo del ránking mundial en la actualidad, se impuso con autoridad este miércoles al griego Stefanos Tsitsipas para pasar a tercera ronda de Wimbledon , donde se enfrentará al francés Arthur Rinderknech , que ocupa el puesto 28 de la clasificación ATP.

El siete veces campeón del torneo, que busca en Londres , a sus 39 años, conquistar un histórico vigesimoquinto título de Grand Slam , venció por 6-3, 6-4 y 6-2 al griego, que fue número 3 del mundo y ahora ocupa el puesto 87 del ránking.

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Después de esta derrota, Tsitsipas, de 27 años, no logra superar a Djokovic desde 2019 y ahora queda con un balance de apenas dos victorias en quince partidos contra el serbio.

Luego de un debut complicado el lunes frente al chino Wu Yibing (102 del mundo), Djokovic mostró una mayor eficacia contra Tsitsipas.

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El serbio rompió el servicio del ateniense en su única oportunidad de quiebre, cuando el primer set estaba 2-1, y volvió a hacerlo en el momento clave del segundo parcial, con el marcador igualado 4-4.

El tercer set fue claramente favorable al serbio, pese a un último intento de reacción del griego, que llegó a tener dos puntos de quiebre (15-40) cuando Djokovic sacaba para cerrar el partido con ventaja de 5-2.

Djokovic se une en la tercera ronda al vigente campeón y gran favorito del torneo, el italiano Jannik Sinner, al cuarto del ránking, el canadiense Felix Auger-Aliassime, y al que fue número uno mundial, el ruso Daniil Medvedev, ahora noveno en la clasificación mundial, quienes también lograron su pase este miércoles.

Sinner vuelve a sufrir

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título en Wimbledon, se clasificó para la tercera ronda del torneo londinense al derrotar este miércoles al portugués Nuno Borges (48 del ránking) por 7-6 (7/4), 7-6 (7/2), 6-4.

Tras un debut complicado en primera ronda frente al serbio Miomir Kecmanovi (50º), al que ganó en cinco sets, el italiano de 24 años ganó esta vez en tres mangas, aunque tuvo que esforzarse para superar al portugués, que lo llevó al "tie-break" en dos ocasiones.

En búsqueda de su segundo título consecutivo en Wimbledon, el quinto de un Grand Slam, un mes después de su eliminación temprana, en segunda ronda, en Roland Garros, Sinner se enfrentará en tercera ronda al estadounidense Jenson Brooksby (81 del ránking).

"El segundo set fue muy duro. Estos partidos, en los que no tienes mucho el control de los mismos, me ponen muy contento cuando los gano", dijo Sinner.

FUENTE: AFP