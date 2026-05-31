Jóvenes al ataque: nuevos talentos buscarán en el Mundial 2026 desplazar a los consagrados

El delantero español Lamine Yamal, número 19, controla el balón durante un partido amistoso internacional entre España y Egipto, el 31 de marzo de 2026.

Una pléyade de jóvenes talentos debutará en el Mundial 2026 . Las expectativas de los aficionados son enormes por ver el surgimiento de los nuevos herederos de los ídolos que ya están al borde del retiro. Cada vez aumenta la presión sobre estos prospectos que no superan los 20 años de edad.

El caso más notable es el del español Lamine Yamal , quien con solo 18 años de edad ya luce con la selección de su país las coronas de la Eurocopa y la Liga de Naciones de Europa y con Barcelona el título de la Liga Española.

Ahora la fanaticada de la "Furia" le exige por lo menos la Copa del Mundo.

Estas exigencias no solo se limitan a Yamal. Hay otros jóvenes con extraordinario talento y tal vez menos fama que igualmente tienen demandas similares al astro azulgrana, quien por el hecho de ser el supuesto heredero de Lionel Messi acapara la atención.

Lamine Yamal (10) El atacante Lamine Yamal celebra tras anotar un gol con la selección de España. AFP

Tales son los casos del ecuatoriano Kendry Páez, quien juega de número 10 y que en su propio país aseguran que tiene una zurda como la de Diego Maradona.

Igualmente, el mexicano Gilberto Mora, quien llega a su selección con grandes esperanzas y unas posibilidades como pocas veces se ha visto en el Tri. Es el jugador más joven en la historia de la selección azteca.

También están los nombres del francés Warren Zaire-Emery, quien espera su turno en el París Saint Germain, y del marfileño Yan Diomande, quien brilla en la Bundesliga alemana.

Gran presión

Ahora, la presión sobre los prospectos es enorme y aquellos chicos que muestran habilidades desde temprano, de inmediato son codiciados por los cazatalentos.

Antes no era así. Se daba mayor tiempo al joven para su formación, no se le retiraba de su ambiente natural sino hasta el momento que hubiese alcanzado cierta madurez. En cambio, en estos tiempos, apenas un joven muestra talento, se lo llevan al extranjero y no se escatima dinero para superar todas las barreras que se presenten.

Cuando Pelé debutó en la Copa del Mundo en Suecia 1958 tenía solo 17 años de edad y nadie tenía las miradas puestas sobre él. Incluso, el astro se estrenó recién en el tercer partido y último en la etapa de grupos de Brasil.

En ningún momento, quien se convertiría en el "Rey del Fútbol" por aclamación popular tuvo una presión mediática como la que le espera a Yamal desde todo el mundo.

Los tiempos han cambiado y en esta época todo ocurre más rápido, muchas de las cosas se encuentran a la distancia de un clic. La paciencia y la espera son situaciones que nadie tolera de buena gana.

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Aquello no quiere decir que estos prospectos sean tigres de papel y que todavía les falta mucho para demostrar que son cracks auténticos.

Yamal, por ejemplo, ha demostrado en innumerables oportunidades que es un jugadorazo fuera de serie en toda la cancha, con una formidable capacidad para el desequilibrio, con la habilidad no solo para concretar y asistir sino además para brindarle un show del fútbol más puro a los aficionados.

Y en ese camino se encuentran también Mora, Páez, Diomande y Zaire-Emery, todos ellos con enorme potencial, aunque con menos poder mediático por el hecho de no jugar con un club de la dimensión del Barcelona.

Nombre País Edad Nacimiento Liga

Gilberto Mora México 17 14-10-2008 México

Lamine Yamal España 18 13-07-2007 España

Kendry Páez Ecuador 19 04-05-2007 Argentina

Yan Diomande Costa de Marfil 19 14-11-2006 Bundesliga

Warren Zaire-Emery Francia 20 08-03-2006 Francia