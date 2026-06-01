Parte de la selección de Argentina llega a EEUU para defender su título en el Mundial

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, habla durante una conferencia de prensa, el 18 de noviembre de 2024.

KANSAS CITY.- Parte de la delegación de la selección de fútbol de Argentina llegó este domingo a Kansas City desde Buenos Aires para defender el título en el Mundial de Norteamérica 2026 , mostraron imágenes de televisión.

En total, 18 de los 26 convocados para el Mundial viajaron en un vuelo encabezado por el DT campeón del mundo, Lionel Scaloni , y su cuerpo técnico. El equipo comenzará con entrenamientos el lunes 1 de junio.

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Pasadas las 11H00 de Kansas City (16H00 GMT) llegó al aeropuerto de esa ciudad el avión de la estatal Aerolíneas Argentinas, con un brazalete de capitán pintado en la turbina derecha y una camiseta '10' impresa en la cola de la aeronave, mostró la transmisión de ESPN desde el lugar.

Luego pudieron verse a varias de las estrellas mundialistas descender del avión, como al lateral del Olympique de Lyon, Nicolás Tagliafico, o al delantero del Atlético Madrid, Julián Álvarez.

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Los que partieron desde la capital argentina en la madrugada del domingo con Scaloni fueron Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada, señaló el domingo la AFA.

Más tarde una multitud de hinchas argentinos se acercaron a las inmediaciones del Origin Hotel Kansas City, donde se concentrará la Albiceleste.

"Estamos a pleno, sin dormir, estábamos esperando hace mucho tiempo este momento", dijo con una sonrisa un hincha que sostenía una bandera argentina al canal ESPN.

La otra parte del plantel, entre los que se encuentran el astro Lionel Messi o el arquero campeón de la Europa League con el Aston Villa, Emiliano "Dibu" Martínez, llegarán por su cuenta y se sumarán en los próximos días a las prácticas.

También se pondrán a punto para los dos amistosos que la Albiceleste disputará el 6 de junio ante Honduras en Texas y el 9 ante Islandia en Alabama.

Argentina debutará en el Mundial el 16 de junio ante Argelia en el Estadio Kansas City, en el marco del Grupo J que completan Austria y Jordania.

Caso de Tapia

En el plano institucional, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, también se encontrará con el plantel en Estados Unidos, tras una autorización de un juez en el marco de una causa por presunta apropiación indebida de aportes previsionales y recursos de la seguridad social dentro de la asociación.

Tapia tuvo que pagar una fianza de 30 millones de pesos, unos 21.000 dólares.

FUENTE: AFP