Super Bowl LX: qué esperar del duelo entre Seahawks y Patriots
El Super Bowl LX enfrentará a Seahawks y Patriots en un duelo parejo entre la ofensiva de Sam Darnold y la defensa liderada por Drake Maye y Mike Vrabel
Christian Gonzalez #0 of the New England Patriots celebrates with teammates after intercepting a pass from Jarrett Stidham #8 of the Denver Broncos (not pictured) intended for Marvin Mims Jr. #19 (not pictured) during the fourth quarter in the AFC Championship Playoff game at Empower Field At Mile High on January 25, 2026 in Denver, Colorado. The New England Patriots defeat the Denver Broncos 10-7.
El Super Bowl LX ya tiene protagonistas. Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentarán el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de San Francisco, en un duelo que promete intensidad, contrastes tácticos y varias historias de redención en el escenario más grande de la NFL.
Seattle llega como favorito por 4.5 puntos, pero el enfrentamiento luce mucho más parejo de lo que indican las apuestas.
Los Seahawks han sido uno de los equipos más completos de la temporada. Con récord 14-3, destacaron por su explosividad ofensiva y una defensa dominante, liderada por una presión constante al quarterback. Bajo la conducción de Sam Darnold, Seattle vive una auténtica historia de redención: el mariscal firmó el mejor partido de su carrera en la final de la NFC, lanzando para 346 yardas y tres touchdowns ante los Rams.
Del otro lado, los Patriots llegan impulsados por la defensa de Mike Vrabel y la versatilidad de su joven quarterback Drake Maye, cuyas piernas han sido determinantes en playoffs. Nueva Inglaterra ganó sus tres partidos de postemporada apoyado en una defensa agresiva y en la capacidad de Maye para extender jugadas en momentos clave.
Las claves del partido
1. Darnold vs la defensa de Vrabel
Seattle cuenta con uno de los ataques aéreos más explosivos de la liga, pero enfrentará a una defensa que ha elevado su nivel en playoffs, aumentando el blitz y forzando errores. Si los Patriots logran incomodar a Darnold, el juego puede inclinarse.
2. La movilidad de Drake Maye
En condiciones difíciles, Maye ha marcado la diferencia con sus piernas. Ante una defensa rápida como la de Seattle, su capacidad para improvisar será vital, especialmente si la línea ofensiva vuelve a sufrir.
3. Equipos especiales y detalles mínimos
Seattle fue uno de los mejores equipos especiales de la NFL en la temporada regular, mientras que Nueva Inglaterra ha mostrado solidez, con el venezolano Andrés Borregales respondiendo en momentos de máxima presión. En un Super Bowl, una patada o un error puede definirlo todo.
Paridad en los números
Ambos equipos terminaron la temporada regular con récord idéntico (14-3) y estadísticas muy similares en puntos anotados, eficiencia ofensiva y producción defensiva. Seattle presiona más al quarterback, pero Nueva Inglaterra cuida mejor el balón y castiga errores.
Un Super Bowl con historia
El duelo revive el recuerdo del Super Bowl XLIX, decidido por una intercepción en la yarda uno. Ahora, con protagonistas distintos y nuevas narrativas, Seahawks y Patriots buscarán escribir su propia versión de la historia.
Seattle intentará confirmar su favoritismo y culminar la redención de Sam Darnold. Nueva Inglaterra, en cambio, apostará a su defensa, al carácter de Vrabel y al talento emergente de Drake Maye para volver a sorprender.
Todo apunta a un Super Bowl cerrado, físico y definido por pequeños detalles. Como dicta la tradición, el título de la NFL se decidirá entre nervios, ajustes y una jugada que quedará para la historia.