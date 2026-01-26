lunes 26  de  enero 2026
Fútbol Americano

Super Bowl LX: qué esperar del duelo entre Seahawks y Patriots

El Super Bowl LX enfrentará a Seahawks y Patriots en un duelo parejo entre la ofensiva de Sam Darnold y la defensa liderada por Drake Maye y Mike Vrabel

Christian Gonzalez #0 of the New England Patriots celebrates with teammates after intercepting a pass from Jarrett Stidham #8 of the Denver Broncos (not pictured) intended for Marvin Mims Jr. #19 (not pictured) during the fourth quarter in the AFC Championship Playoff game at Empower Field At Mile High on January 25, 2026 in Denver, Colorado. The New England Patriots defeat the Denver Broncos 10-7.&nbsp;

Christian Gonzalez #0 of the New England Patriots celebrates with teammates after intercepting a pass from Jarrett Stidham #8 of the Denver Broncos (not pictured) intended for Marvin Mims Jr. #19 (not pictured) during the fourth quarter in the AFC Championship Playoff game at Empower Field At Mile High on January 25, 2026 in Denver, Colorado. The New England Patriots defeat the Denver Broncos 10-7. 

Matthew Stockman/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Super Bowl LX ya tiene protagonistas. Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentarán el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de San Francisco, en un duelo que promete intensidad, contrastes tácticos y varias historias de redención en el escenario más grande de la NFL.

Seattle llega como favorito por 4.5 puntos, pero el enfrentamiento luce mucho más parejo de lo que indican las apuestas.

Lee además
Andy Borregales #36 de los Patriotas de Nueva Inglaterra falla un gol de campo durante el tercer cuarto del partido de los playoffs del Campeonato de la AFC contra los Broncos de Denver en el Empower Field At Mile High el 25 de enero de 2026 en Denver, Colorado. 
Fútbol Americano

Borregales hace historia: el venezolano lleva a los Patriots al Super Bowl LX
El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por LA MuDANZA durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.  video
MÚSICA

Bad Bunny estrena tráiler de actuación en medio tiempo del Súper Bowl

Un choque de estilos bien definidos

Los Seahawks han sido uno de los equipos más completos de la temporada. Con récord 14-3, destacaron por su explosividad ofensiva y una defensa dominante, liderada por una presión constante al quarterback. Bajo la conducción de Sam Darnold, Seattle vive una auténtica historia de redención: el mariscal firmó el mejor partido de su carrera en la final de la NFC, lanzando para 346 yardas y tres touchdowns ante los Rams.

Del otro lado, los Patriots llegan impulsados por la defensa de Mike Vrabel y la versatilidad de su joven quarterback Drake Maye, cuyas piernas han sido determinantes en playoffs. Nueva Inglaterra ganó sus tres partidos de postemporada apoyado en una defensa agresiva y en la capacidad de Maye para extender jugadas en momentos clave.

AFP__20260125__2258181059__v1__MidRes__AfcChampionshipGameNewEnglandPatriotsVDenverB
Andy Borregales #36 de los Patriotas de Nueva Inglaterra falla un gol de campo durante el tercer cuarto del partido de los playoffs del Campeonato de la AFC contra los Broncos de Denver en el Empower Field At Mile High el 25 de enero de 2026 en Denver, Colorado.

Andy Borregales #36 de los Patriotas de Nueva Inglaterra falla un gol de campo durante el tercer cuarto del partido de los playoffs del Campeonato de la AFC contra los Broncos de Denver en el Empower Field At Mile High el 25 de enero de 2026 en Denver, Colorado.

Las claves del partido

1. Darnold vs la defensa de Vrabel

Seattle cuenta con uno de los ataques aéreos más explosivos de la liga, pero enfrentará a una defensa que ha elevado su nivel en playoffs, aumentando el blitz y forzando errores. Si los Patriots logran incomodar a Darnold, el juego puede inclinarse.

2. La movilidad de Drake Maye

En condiciones difíciles, Maye ha marcado la diferencia con sus piernas. Ante una defensa rápida como la de Seattle, su capacidad para improvisar será vital, especialmente si la línea ofensiva vuelve a sufrir.

3. Equipos especiales y detalles mínimos

Seattle fue uno de los mejores equipos especiales de la NFL en la temporada regular, mientras que Nueva Inglaterra ha mostrado solidez, con el venezolano Andrés Borregales respondiendo en momentos de máxima presión. En un Super Bowl, una patada o un error puede definirlo todo.

Paridad en los números

Ambos equipos terminaron la temporada regular con récord idéntico (14-3) y estadísticas muy similares en puntos anotados, eficiencia ofensiva y producción defensiva. Seattle presiona más al quarterback, pero Nueva Inglaterra cuida mejor el balón y castiga errores.

Un Super Bowl con historia

El duelo revive el recuerdo del Super Bowl XLIX, decidido por una intercepción en la yarda uno. Ahora, con protagonistas distintos y nuevas narrativas, Seahawks y Patriots buscarán escribir su propia versión de la historia.

Seattle intentará confirmar su favoritismo y culminar la redención de Sam Darnold. Nueva Inglaterra, en cambio, apostará a su defensa, al carácter de Vrabel y al talento emergente de Drake Maye para volver a sorprender.

Todo apunta a un Super Bowl cerrado, físico y definido por pequeños detalles. Como dicta la tradición, el título de la NFL se decidirá entre nervios, ajustes y una jugada que quedará para la historia.

Temas
Te puede interesar

Polémico expresidente de la FIFA pide boicotear el Mundial 2026

José Altuve no jugará el Clásico Mundial de Béisbol 2026 por decisión de los Astros

Sinner avanza en Australia y se cocina un posible duelo ante Djokovic

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La factura de impuestos a la propiedad descompone el presupuesto familiar cada año.
FLORIDA

Impuestos a la propiedad o no, he ahí el dilema

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Imagen referencial. 
CUBA

Sin combustible y con una crisis sistémica el régimen castrista se prepara para la guerra

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
MEDIDAS

Canadá dice que no firmará acuerdo de libre comercio con China tras amenazas de Trump

Una mujer pone una vela mientras la gente se reúne para una vigilia en honor a las víctimas del accidente de tren de alta velocidad del 18 de enero, que causó la muerte de 45 personas en Adamuz, el 25 de enero de 2026, en la estación de tren de Huelva (España)
SINESTRO

Realizan actos de recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en España

Te puede interesar

Agentes arrestan a un revoltoso de la izquierda radical en Minneápolis.
CASA BLANCA

Minnesota, donde la izquierda radical quiere el caos tras escándalo de corrupción

Por Leonardo Morales
Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
IMPACTO AEROPORTUARIO

Fuerte tormenta paraliza tráfico aéreo de EEUU y satura aeropuertos del sur de Florida

Manifestantes expresan su dolor por la muerte del enfermero Alex Pretti.
DEBATE

Tragedia en Minneapolis, Florida se divide ante la muerte de enfermero a manos de ICE

Gente cruzando la Sexta Avenida bajo la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026..
Alerta

Gran tormenta invernal causa al menos once muertes en EEUU