Borregales hace historia: el venezolano lleva a los Patriots al Super Bowl LX

Andy Borregales #36 de los Patriotas de Nueva Inglaterra falla un gol de campo durante el tercer cuarto del partido de los playoffs del Campeonato de la AFC contra los Broncos de Denver en el Empower Field At Mile High el 25 de enero de 2026 en Denver, Colorado.

En una noche marcada por la nieve, el frío extremo y una batalla defensiva, los Patriots de Nueva Inglaterra vencieron 10-7 a los Broncos de Denver y sellaron su boleto al Super Bowl LX , con un protagonista histórico: Andrés Borregales , primer venezolano en clasificar al juego más importante de la NFL .

El pateador caraqueño fue decisivo al convertir el gol de campo de 23 yardas en el tercer cuarto, puntos que terminaron siendo la diferencia definitiva en el marcador y que enviaron a Nueva Inglaterra a su duodécimo Super Bowl, el primero desde 2019.

Borregales, de Caracas al Super Bowl

Seleccionado en la sexta ronda del Draft NFL 2025 (puesto 182), Borregales jamás imaginó —ni en el mes de marzo— que estaría a un paso de la gloria máxima del fútbol americano profesional. Nacido en Caracas, emigró a Estados Unidos a los dos años junto a su familia y desarrolló su talento como pateador en la Universidad de Miami, donde fue figura con los Hurricanes.

Este domingo, en condiciones climáticas extremas, Borregales respondió con sangre fría y precisión, anotando dos goles de campo y siendo clave en una victoria histórica.

Con su actuación, Andrés Borregales se convierte en el primer venezolano en disputar un Super Bowl, un logro sin precedentes para el país sudamericano.

Latinos protagonistas en Nueva Inglaterra

La victoria también tuvo otro sello latino. El defensivo Christian González, de ascendencia colombiana, fue determinante al interceptar a Jarrett Stidham en los minutos finales, asegurando el triunfo de los Patriots y confirmando su presencia como otro latino en el Super Bowl LX.

Partido cerrado y clima extremo

El encuentro se disputó en Denver, con temperaturas que descendieron hasta los -9 °C y una fuerte nevada en la segunda mitad. El mariscal Drake Maye lideró a Nueva Inglaterra con un touchdown terrestre y un manejo inteligente del reloj, mientras la defensa sostuvo a los Broncos, que jugaron sin su quarterback titular Bo Nix, lesionado del tobillo.

Los Patriots se convirtieron en apenas el tercer equipo en la era del Super Bowl en ganar un campeonato de conferencia anotando 10 puntos o menos.

Rumbo al Super Bowl LX

Nueva Inglaterra disputará el Super Bowl LX el próximo 8 de febrero en San Francisco, ante el ganador de la final de la Conferencia Nacional entre Seattle Seahawks y Los Angeles Rams.

Con Borregales y González, los Patriots llevarán al escenario más grande de la NFL un fuerte acento latino, con un venezolano haciendo historia a base de precisión… y nervios de acero.