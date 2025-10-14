martes 14  de  octubre 2025
Tua Tagovailoa critica la falta de compromiso en los Miami Dolphins tras la derrota ante los Chargers

El mariscal de campo Tua Tagovailoa llamó la atención a sus compañeros por llegar tarde o faltar a reuniones internas tras la derrota 29-27 ante los Chargers. Los Miami Dolphins caen a 1-5 y su defensa sigue siendo una de las peores de la NFL.

Tua Tagovailoa demuestra que es un buen conductor de la ofensiva de los Dolphins.

Tua Tagovailoa demuestra que es un buen conductor de la ofensiva de los Dolphins.

Nicolás Tapia
Por Pedro Felipe Hernández

Los Miami Dolphins atraviesan una crisis profunda tras caer 29-27 ante los Los Angeles Chargers, y su quarterback Tua Tagovailoa no dudó en señalar la falta de compromiso dentro del vestuario.

“Creo que todo empieza con el liderazgo y con dejar claro qué esperamos de los jugadores. Tenemos compañeros llegando tarde o que ni siquiera aparecen a las reuniones solo entre jugadores”, dijo Tagovailoa después del partido.

El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.
Con un récord de 1-5, los Dolphins viven uno de sus peores inicios en la historia de la franquicia. En las otras cuatro ocasiones que iniciaron con ese registro, no lograron clasificar a los playoffs. Pese a haber liderado o empatado en el último cuarto en casi todos sus partidos, los errores defensivos y la falta de concentración les han costado caro.

Ante los Chargers, Tagovailoa lideró una ofensiva que culminó con un touchdown de Darren Waller a menos de un minuto del final, dándole a Miami una ventaja de 27-26. Sin embargo, Justin Herbert respondió con un pase de 42 yardas a Ladd McConkey, que preparó el terreno para el gol de campo ganador de Cameron Dicker.

La defensa de Miami ha sido un problema constante: permite 29 puntos por partido y llegó a la Semana 6 como la peor en tasa de éxito defensivo, según los datos de Ben Baldwin.

Picsart_25-09-09_14-51-22-444
Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana.

Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana.

El entrenador Mike McDaniel respaldó las palabras de su mariscal: “Su liderazgo es clave. Si había algo que corregir, me parece bien que lo haya hecho directamente. Es la única forma de liderar”.

Los Dolphins buscarán romper su mala racha en la Semana 7 ante los Cleveland Browns, con la urgencia de reencontrarse con la victoria y recuperar la disciplina dentro del equipo.

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.

TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

