Tua Tagovailoa culpa su estatura por la falta de conexión con Jaylen Waddle en la derrota de los Dolphins

Tua Tagovailoa, quarterback de los Dolphins de Miami, habla con un compañero de equipo en la banca durante la segunda mitad del juego de la NFL contra los Titans de Tennessee, el lunes 30 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida.

El mariscal de campo de los Miami Dolphins , Tua Tagovailoa , atribuyó su dificultad para conectar con el receptor Jaylen Waddle en la derrota de la Semana 7 ante los Cleveland Browns a un factor inusual: su altura.

Durante una conferencia de prensa el miércoles, el quarterback reconoció que su visión limitada en el campo influyó en la falta de pases hacia Waddle.

“Creo que parte de eso tiene que ver con poder ver a los muchachos. No soy el más alto allá atrás, y a veces, cuando eso pasa, no quieres lanzar a ciegas”, explicó Tagovailoa.

En el encuentro, Waddle fue objetivo solo en cuatro ocasiones, la cifra más baja de la temporada, y terminó con una recepción para 15 yardas. Por su parte, Tagovailoa firmó su peor actuación del año, completando 12 de 23 pases para 100 yardas y tres intercepciones, mientras la ofensiva de Miami apenas logró seis puntos.

Con esta derrota, los Dolphins cayeron a un preocupante récord de 1-6 en la temporada 2025 de la NFL.

Rendimiento y estadísticas preocupantes para Tua Tagovailoa

Aunque Tua está oficialmente listado con 1,85 metros (6 pies 1 pulgada), la misma altura que otros quarterbacks como Jalen Hurts, Baker Mayfield y Caleb Williams, sus números actuales reflejan un descenso notorio.

Según PFF, el pasador de Alabama ha lanzado para 683 yardas, seis touchdowns y nueve intercepciones en pases al centro del campo, una zona donde los mariscales de menor estatura suelen tener más dificultades de visión.

De acuerdo con la base de datos de Ben Baldwin, Tagovailoa ocupa el puesto 29 en EPA/play y el 31 en tasa de éxito entre los 34 quarterbacks calificados esta temporada.

El contrato del hawaiano se extiende hasta 2028, con impactos salariales superiores a los 53 millones de dólares anuales en los próximos tres años, según Over The Cap.

Próximo desafío

Los Miami Dolphins buscarán reaccionar este domingo ante los Atlanta Falcons, en un intento por evitar que la temporada siga escapándose de las manos y que las dudas sobre el desempeño de Tua se profundicen.