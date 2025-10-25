sábado 25  de  octubre 2025
McDaniel no toca la tecla correcta y los Dolphins no encuentran la manera de salir del hoyo

El entrenador de los Dolphins ensaya diversas fórmulas con su escuadra y tiene la esperanza de hallar una solución; las críticas suben y ahora apuntan al dueño

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ha sido objeto de innumerables críticas en lo que va de la presente temporada.

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ha sido objeto de innumerables críticas en lo que va de la presente temporada.

Por Luis F. Sánchez

A falta de 10 partidos para terminar la temporada regular y con un rendimiento desastroso del equipo, el entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, pregona que “tiene muchas cosas en las que enfocarse como para especular sobre las especulaciones”.

Con un récord 1-6 y tras la vergonzosa derrota 31-6 contra los Browns en Cleveland el domingo pasado, la fanaticada de los Dolphins pide la cabeza del estratega y del gerente general Chris Grier.

Jordan Colbert, de los Dolphins de Miami, participa en un minicamp para novatos, el 10 de mayo de 2024.
Dolphins realizan movimientos en su plantilla
Bryce Young, de los Panthers de Carolina, evita la tacleada de Zach Sieler, de los Dolphins de Miami.
Dolphins reviven fantasmas del pasado con un inicio de temporada para el olvido

Por su parte, la crítica especializada exige al dueño de la franquicia, Stephen Ross, que deje un momento sus exitosos negocios inmobiliarios de billones de dólares y se ocupe del escuadrón de Miami, que es un patrimonio en el sur de la Florida.

Danza de billones

El Miami Herald calificó de “negligente” a Ross, pues la semana pasada compró en West Palm Beach el Ben Hotel con 208 habitaciones y el edificio Clark Lake con el cual agregó a su portafolio 3,8 millones de pies cuadrados de oficinas en lugar de preocuparse por los Dolphins, franquicia que adquirió hace 16 años y todavía no ha podido saborear un triunfo en los playoffs de la NFL.

Ross compró la franquicia en mil millones de dólares y, según el medio local, rechazó dos intentos de compra del billonario de fondos de inversión Ken Griffin, quien está dispuesto a pagarle 10 veces más por los Dolphins y el Hard Rock Stadium.

Hace poco, el magnate de los Dolphins completó la primera fase de su Hudson Yards, un proyecto valorado en 25 billones de dólares sobre el río Hudson en Nueva York. Se trata del desarrollo inmobiliario privado más grande en la historia en Estados Unidos.

Mike McDaniel (2).jpg
El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel (izquierda), se para en el campo durante un compromiso contra los Bills de Búfalo, el 3 de noviembre de 2024.

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel (izquierda), se para en el campo durante un compromiso contra los Bills de Búfalo, el 3 de noviembre de 2024.

Con 85 años de edad, de seguro Ross se encuentra enfocado en la segunda fase de este proyecto, que terminará en el 2030 y que considera como su mayor legado a una ciudad que ama.

Los ojos y la vida de Ross están puestos en Nueva York y la operación de los Dolphins la delega a Grier y McDaniel, por quienes siente mucho aprecio y confianza.

Una vergüenza

En circunstancias normales, la derrota contra los Browns hubiese tenido consecuencias devastadoras. El conjunto de Cleveland llegaba a ese encuentro en las mismas condiciones que los Dolphins, con una victoria en seis salidas. El equipo de Miami cumplió una pésima actuación.

El propio McDaniel tuvo que admitir la pobreza de su escuadra y de su trabajo.

“Estamos 100 por ciento seguros de perder todos los partidos si no jugamos de manera conjunta”, afirmó el entrenador. “Contra los Browns cometimos cuatro turnovers, 11 penalidades y nos castigaron con 100 yardas. Así no ganaremos a ninguno de los 31 equipos de la NFL”.

Lo más grave de todo es que McDaniel se da cuenta de los problemas del equipo, pero no acierta en las correcciones. El quarterback Tua Tagovailoa cometió tres de esos turnovers al ser interceptado, pero el entrenador aseguró que será titular contra los Falcons, en Atlanta, el domingo 26 de octubre.

McDaniel recomendó a los Dolphins, en julio pasado, para la extensión del contrato de Tua, quien acordó por cuatro años y 212,4 millones de dólares en el mayor sueldo para un jugador en la historia de la franquicia.

Tua Tagovailoa (14)
El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.

El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.

Como entrenador, McDaniel tiene la obligación de hacer todo lo posible por mejorar el rendimiento de su pupilo y defender la inversión del club.

“Hemos hecho los cambios y haremos lo que sea necesario para que los jugadores rindan de la mejor manera”, anunció el entrenador. “No tengo problemas en modificar la fórmula y adaptarme a lo que se requiera. Este año ya lo hemos hecho tres o cuatro veces”.

Pareciera que el mensaje del estratega no llega bien a los jugadores, aunque McDaniel asegura que durante las prácticas sus pupilos ejecutan correctamente lo que les indica. El problema es que no ocurre lo mismo en los partidos.

Los Dolphins siempre son una incertidumbre.

