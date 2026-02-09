lunes 9  de  febrero 2026
Tenista colombiano denuncia amenazas de muerte en Marruecos durante la Copa Davis

Nicolás Mejía, tenista de Colombia, aseguró que fue hostigado por la afición en la ciudad marroquí de Casablanca el domingo, durante un partido de la Copa Davis

El colombiano Nicolás Mejía reacciona luego de conseguir un punto en un partido, el 15 de julio de 2025.

ALFREDO ESTRELLA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El tenista colombiano Nicolás Mejía denunció el lunes que recibió amenazas de muerte contra su familia durante un partido disputado en Marruecos por la Copa Davis 2026, que terminó en un clima tenso con aficionados lanzando botellas desde la tribuna contra la delegación cafetera.

El deportista de 25 años aseguró que fue hostigado por la afición en la ciudad marroquí de Casablanca el domingo, durante un partido de la primera fase clasificatoria del torneo en el que venció al local Reda Bennani por el Grupo Mundial I.

El italiano Jannik Sinner celebra su victoria contra el belga Zizou Bergs tras su partido de individuales en la tercera jornada del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París, el 29 de octubre de 2025. 
TENIS

Sinner se cita con Djokovic en semifinales del Abierto de Australia
El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.
TENIS

Alcaraz sobrevive a los calambres y a Zverev en épica semifinal en Australia

Mejía fue silbado durante el encuentro, en el que selló la victoria por 3-1 de Colombia en la serie.

Al término del partido, el tenista colombiano se llevó un dedo a la boca exigiendo el silencio de la afición, lo que desató una confrontación en la cancha contra la delegación visitante.

Miembros del equipo de Marruecos lo increparon, mientras el colombiano saltaba a manera de provocación y los fanáticos respondían lanzando botellas.

Mejía contó que le gritaban que "iban a matar" a su familia y "que iban a violar" a su madre, sin especificar si esos dichos provenían del público o de los competidores marroquíes.

"Todo el partido era insultándome y gritándome en la cara. Me decían que yo era familiar de (el capo de la cocaína colombiano) Pablo Escobar", añadió en una entrevista con el portal Minuto 60.

Un responsable de la Federación Colombiana de Tenis dijo a la AFP que ningún miembro de la delegación cafetera resultó herido, aunque tuvieron que salir de la cancha escoltados para garantizar su seguridad.

"Los jugadores del otro equipo nos gritaban, el capitán también me gritaba 'fuck you' (jódete)", añadió Mejía.

Con ese triunfo, el tenista le dio la victoria a su país en la serie y la clasificó al repechaje de septiembre para intentar ascender a las "Qualifiers" de 2027, la élite de la tradicional competición.

Osorio avanza en Doha

La colombiana María Camila Osorio, N.80 del mundo, superó este lunes la primera ronda del torneo WTA 1000 de Doha, beneficiada por el abandono por lesión de la británica Emma Raducanu (25ª) cuando cada una había ganado un set.

Raducanu, antigua campeona del US Open, había perdido el sábado la final del WTA 250 de Cluj, en Rumanía, ante la local Sorana Cirstea. En esa ocasión abandonó cuando el partido iba 2-6, 6-4, 2-0.

La tenista de Cúcuta, de 24 años, única representante sudamericana que permanece en liza en el torneo, se enfrentará en segunda ronda con la checa Katerina Siniakova (44ª).

FUENTE: AFP

