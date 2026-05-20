miércoles 20  de  mayo 2026
tecnología y finanzas

SpaceX se alista para su salida en Wall Street en junio

De cara al despegue en Wall Street, previsto para mediados de junio, los defensores de SpaceX afirman que la empresa no es sólo un negocio de cohetes, sino más bien la puerta de acceso al espacio y a otras esferas de desarrollo

Traslado del StarShip, el cohete más grande del mundo, fabricado por SpaceX.

Traslado del StarShip, el cohete más grande del mundo, fabricado por SpaceX.

AUBREY GEMIGNANI NASA/ AFP
Imagen parcial de la empresa SpaceX, de Elon Musk, en California.

Imagen parcial de la empresa SpaceX, de Elon Musk, en California.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Elon Musk busca que SpaceX cotice en Wall Street con un valor empresarial e inteligencia artificial vale 1,75 billones (trillions) de dólares.

De cara al despegue en Wall Street, previsto para mediados de junio, los defensores de SpaceX afirman que la empresa no es sólo un negocio de cohetes, sino más bien la puerta de acceso al espacio y a otras esferas de desarrollo.

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SpaceX obtuvo ventas por 18.500 millones de dólares el año pasado. Musk pide a los inversionistas que valoren la empresa con un registro agregado como mismo ocurre con Apple y Nvidia.

El enfrentamiento a Musk, aliado de Trump

Apple, una de las empresas más valiosas del mundo, vale aproximadamente 11 veces sus ingresos anuales, según su capitalización bursátil. Nvidia, la favorita de la revolución de la IA, vale 25 veces su recaudación anual.

La próxima Oferta Pública Inicial (IPO) -es decir, cuando una empresa privada vende acciones al público por primera vez- podría ser una de las mayores de la historia.

"SpaceX controla los rieles y el acceso a la órbita", dijo Chad Anderson, director ejecutivo de Space Capital, una firma de inversión que ya posee una participación en SpaceX.

Sostiene que es apenas el inicio de un auge de infraestructura espacial que durará décadas y tendrá un valor de cientos de miles de millones de dólares, desde la sustitución de satélites envejecidos hasta la construcción de centros de datos en órbita.

El servicio de internet por satélite de la empresa, Starlink, ya genera la mayor parte de los ingresos y las ganancias de SpaceX.

"Si pueden convertirse en el proveedor de acceso a Internet de bajo costo para mucha gente en todo el mundo, eso puede ser una fuente enorme de ingresos y beneficios", dijo Jay Ritter, experto en IPO de la Universidad de Florida.

Y Musk ha dejado claro que está pensando en algo mucho más grande que las ganancias trimestrales: algo fuera de este mundo.

"Necesito asegurarme de que SpaceX siga enfocada en hacer que la vida sea multiplanetaria y en extender la conciencia hasta las estrellas", escribió en X en marzo.

El despegue de SpaceX genera controversia

Cuando SpaceX absorbió a xAI —la empresa de inteligencia artificial de Musk y propietaria de la red social X— en febrero, hubo preocupaciones en algunos escépticos.

Eric Jhonsa, de Dutch Asset Corporation, apuntó a un problema mayor: "Las startups de IA con pocos o ningún ingreso que están alcanzando valoraciones astronómicas".

Los críticos plantean preocupaciones básicas: los márgenes de beneficio en el negocio de los lanzamientos de cohetes son reducidos, los precios de Starlink pueden ser demasiado altos para conquistar al mercado masivo y todavía no está claro si los centros de datos en el espacio son una idea viable.

Kim Forrest, directora de inversiones en Bokeh Capital Partners, sostiene que las matemáticas financieras tradicionales simplemente podrían no aplicar en este caso.

"Lo que la gente realmente está comprando es la esperanza y el sueño del espacio comercial", dijo, "que es más que un sueño. Es una realidad".

Pero Ritter hace una advertencia.

"Tienen que salir bien muchas cosas para que los ingresos y los beneficios crezcan lo suficiente como para justificar esa valoración", dijo.

"Y de vez en cuando ocurre, pero la mayoría de las veces algo no sale según lo planeado. Y ahí es donde he empezado a preocuparme por SpaceX".

FUENTE: Con información de AFP.

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