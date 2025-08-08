viernes 8  de  agosto 2025
Ter Stegen rompe el silencio en el Barcelona: “Se han dicho cosas infundadas sobre mí”

El portero del FC Barcelona aclara su situación médica, responde a las críticas y se muestra abierto al diálogo con el club tras perder la capitanía

El alemán Marc-Andre Ter Stegen, del Barcelona, durante una práctica del equipo, el 10 de mayo de 2025.

JOSEP LAGO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Marc-André Ter Stegen, portero del FC Barcelona, ha publicado un extenso comunicado en redes sociales para aclarar su situación física y responder a los rumores que han rodeado su relación con el club en las últimas semanas.

Un día después de que se confirmara que ha perdido la capitanía y que su nombre no figura con dorsal registrado en LaLiga, el internacional alemán ha salido al paso de las especulaciones:

“Se han dicho muchas cosas sobre mí, algunas de ellas totalmente infundadas.”

Ter Stegen aclara su operación y su relación con el club

En su mensaje, Ter Stegen detalla que la decisión de someterse a una intervención quirúrgica fue tomada en conjunto con profesionales médicos y con la aprobación del FC Barcelona, priorizando su salud y su carrera a largo plazo.

“Mi única prioridad siempre ha sido volver al campo lo antes posible”, aseguró el meta, subrayando que el proceso se ha hecho de forma coordinada y transparente con los médicos del club.

También responde a quienes han sugerido que su baja facilitó las inscripciones de nuevos fichajes o renovaciones en el límite salarial del Barça.

“Todas las incorporaciones y renovaciones del club se llevaron a cabo antes de mi intervención quirúrgica... cualquier otra interpretación me parece injusta e inexacta.”

El alemán se muestra conciliador y dispuesto a colaborar

Lejos de adoptar un tono confrontativo, Ter Stegen insiste en su deseo de mantener el respeto mutuo y colaborar con la directiva del club para resolver cualquier malentendido:

“Entiendo que los momentos difíciles puedan generar tensión, pero confío en que, a través del diálogo y la responsabilidad, podremos resolver esta situación de forma constructiva.”

Además, el portero ha mostrado su disposición a permitir que el informe médico sea enviado a la comisión de LaLiga, que debe evaluar su tiempo estimado de baja.

Marc-André ter Stegen.jpg
El arquero del Barcelona, Marc-André ter Stegen, durante el partido contra el Atlético de Madrid, el 23 de abril de 2023, en Barcelona.

Compromiso total con el Barça y su afición

En el tramo final del comunicado, Ter Stegen reafirma su amor por el club y su compromiso con los colores azulgranas:

“Tengo un profundo cariño por el FC Barcelona, esta ciudad y su gente. Mi compromiso con estos colores sigue siendo total.”

“Muchas cosas pueden cambiar, pero hay una que nunca lo hará: ¡Os quiero, culers!”

