"The Amelia" rinde homenaje a Hélio Castroneves en su 30 aniversario

Por si fuera poco, Castroneves cuenta en su palmarés con tres títulos en las "24 Horas de Daytona" y resultó como ganador de la quinta temporada del programa "Dancing With The Stars" en el canal de televisión ABC.

"Me conmovió que me lo preguntaran. Quedé sin palabras", señaló Castroneves sobre su homenaje en una conferencia de prensa para promocionar la cita la semana pasada. "Sé lo grande e increíble que ha sido el evento por muchos años. Cuando me preguntaron si quería ser parte, me tomó menos de un segundo decir que sí. Estoy muy entusiasmado y ansioso de que llegue el día", añadió.

The Amelia (1).jpg "The Amelia" contará, en su trigésimo aniversario, con la exhibición de autos clásicos y de carreras. Prensa The Amelia

Más allá de la exhibición de autos clásicos, que este año contará, entre otros, con un Honda S2000 y un Aston Martin DB5 1965, "The Amelia" es reconocida por la presencia de autos de carreras e importantes personajes del mundo automovilístico que asisten al evento. Por esta ciudad floridana han pasado figuras como Hurley Haywood, Vic Elford y Emerson Fittipaldi, entre muchos otros.

"Hay una clara sinergia entre las personas que aman las carreras y aquellas que disfrutan de los concursos de elegancia. Podría decirse que 'The Amelia' es un punto de encuentro para ambas", explicó Castroneves. "Ser el homenajeado del evento en su trigésimo aniversario es un honor muy especial y estoy emocionado por celebrarlo con la comunidad".

De igual forma, para los organizadores del evento también resulta todo un lujo poder contar con la presencia del brasileño, que durante muchos años ha inspirado a las nuevas generaciones de pilotos, en especial en el sur del continente americano.

"Hélio Castroneves cambió la historia del IndyCar y representa todo lo que las carreras de automóviles deberían ser", señaló Matt Orendac, vicepresidente de Hagerty Concours Group. "Nadie es más apasionado por las carreras que Hélio y estamos seguros de que llevará ese ánimo desde la pista hasta el campo de exhibición de 'The Amelia".

Carros que exhibirá Castroneves

Los carros que estarán en exhibición por parte del piloto en Amelia serán el 2001 Dallara/Oldsmobile (ganador de las 500 Millas de Indianápolis), 2008 Pontiac Firebird IROC, 2020 DPI Acura ARX-05 (ganador en Mid-Ohio), 2021 Chevrolet Corvette, Pace Car (conducido por Danica Patrick) y 2007 Porsche RS-Spyder Evo (ganador de la Petit Le Mans).

Asimismo, además de los carros que estarán en exhibición, Broad Arrow Auctions ofrecerá en una subasta cerca de 150 vehículos de distintas épocas, incluyendo un Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione de 1959, que se estima será vendido por una suma entre los 10 y 14 millones de dólares.

Para mayor información sobre los detalles de la programación del evento y la adquisición de entradas, se recomienda visitar el portal oficial del evento: https://www.ameliaconcours.com