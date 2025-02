"Todos los jugadores quieren demostrar lo buenos que son", celebra técnico del Barcelona

El Barça llega con la moral alta tras imponerse por 5-0 al Valencia en Mestalla el jueves con un 'hat trick' de Ferran Torres y clasificarse a semifinales de la Copa del Rey.

"Tenemos a los jugadores a un nivel similar, lo demostraron en el último partido en Valencia, todos pueden jugar, necesitamos piernas frescas en un partido que es muy importante", prosiguió Flick, antes de confirmar que verá el derbi de este sábado entre el Real Madrid y el Atlético.

"Primero veré al Barça B; luego, cenaré y si tengo tiempo lo miraré. Es un partido interesante porque son dos de los mejores de Europa y seguramente lo veré".

El preparador azulgrana reveló que el guardameta Marc-André Ter Stegen sigue su proceso normal de recuperación. "El estado de Ter Stegen es información privada, hay que hablar con los médicos. Estamos contentos. Ya comenzó a trabajar, todo va por buen camino, ha mejorado mucho y ha empezado a entrenarse", dijo.

Sin carreras

Interrogado sobre su renovación, Flick aseguró que no tiene prisas: "No estoy bajo presión, me encanta trabajar y tenemos mucho potencial. Tengo tiempo y dos años de contrato es mucho tiempo".

Tras el encuentro ante el Sevilla en la capital andaluza, el conjunto culé tendrá una semana sin partidos. El próximo lo disputará el 17 de febrero ante el Rayo Vallecano en Montjuic.

"Es muy importante que los jugadores tengan unos días de descanso, primero vamos a pensar en el Sevilla y, luego, hay que planificar bien la semana porque no jugamos hasta el lunes. También podemos entrenar, es bueno", recalcó Flick.

FUENTE: AFP