El exjugador de la NFL, Tom Brady, sonríe durante la ceremonia de revelación de su estatua antes del partido de pretemporada entre los Commanders y los Patriots en el Estadio Gillette, el 8 de agosto de 2025 en Foxborough, Massachusetts.

El legendario exquarterback de la NFL estaría interesado en convertirse en accionista del conjunto londinense, pocos días después de desprenderse de sus acciones en el Birmingham City.

La leyenda del fútbol americano Tom Brady negocia la compra de una participación accionarial en el Chelsea FC, según informó este viernes la prensa británica. La operación supondría un nuevo movimiento empresarial del exquarterback, quien recientemente decidió vender sus acciones en el Birmingham City, equipo que actualmente lidera el Championship, la segunda división inglesa.

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De acuerdo con el diario The Guardian, la salida de Brady del Birmingham estaría relacionada con una posible inversión en el conjunto londinense, propiedad mayoritaria del fondo estadounidense Clearlake Capital Group.

Brady mantiene una estrecha relación con Behdad Eghbali, empresario estadounidense-iraní que encabeza Clearlake, fondo que controla el 86,5 % de las acciones del Chelsea. Por su parte, el club de Stamford Bridge declinó hacer comentarios sobre las negociaciones.

Considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la NFL, Brady conquistó siete ediciones del Super Bowl durante su carrera con los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers.

El exmariscal de campo sorprendió en agosto de 2023 al incorporarse como accionista minoritario del Birmingham City. Además, posee una participación en Las Vegas Raiders, franquicia de la NFL, y trabaja como comentarista de fútbol americano para la cadena Fox.

El Chelsea, seis veces campeón de Inglaterra y dos veces ganador de la Liga de Campeones, ocupa actualmente la quinta posición de la Premier League y recibirá al Leeds United este sábado, por la undécima jornada del campeonato.