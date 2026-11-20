El delantero argentino Lionel Messi, número 10 del Inter Miami, controla el balón durante un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el New England Revolution

Robert Lewandowski y Antoine Griezmann irrumpieron entre los futbolistas mejor remunerados de la Major League Soccer (MLS) tras sus fichajes de verano, en un mercado que elevó un 14,8 % la compensación total de los jugadores durante 2026.

La llegada de grandes figuras del fútbol europeo continúa transformando la MLS. El polaco Robert Lewandowski, el francés Antoine Griezmann y el suizo Breel Embolo se ubicaron entre los cinco jugadores mejor pagados de la competición estadounidense, según el informe salarial publicado por la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA).

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Lewandowski ocupa el segundo puesto del listado, únicamente superado por Lionel Messi. El delantero de 38 años percibe un salario base de 16 millones de dólares con el Chicago Fire y una compensación garantizada de 19,51 millones. El exjugador del FC Barcelona llegó a Estados Unidos durante el verano y debutó con su nuevo equipo en julio. En 19 encuentros de la MLS anotó nueve goles.

Messi, por su parte, lidera la clasificación con 25 millones de dólares de salario base y una compensación garantizada de 28.333.333 dólares. El capitán del Inter Miami más que duplicó sus ingresos salariales tras firmar su nuevo contrato. Su remuneración total supera incluso las nóminas de 25 de los 30 equipos de la competición.

El tercer lugar corresponde a Griezmann, quien percibe 10.443.243 dólares de salario y 13.938.354 dólares de compensación garantizada. El atacante francés, de 35 años, llegó al Orlando City procedente del Atlético de Madrid en julio y respondió con 14 tantos en 18 partidos.

El surcoreano Son Heung-min, delantero de Los Angeles FC, descendió al cuarto puesto con 10.338.750 dólares de salario base y 11.152.852 dólares garantizados.

Completa el top cinco Breel Embolo. El atacante suizo, de 29 años, se incorporó al Atlanta United en agosto después de abandonar el Rennes francés. Sus ingresos alcanzan los 9,74 millones de dólares de salario y 10.811.400 dólares de compensación total garantizada.

La MLS aumenta su inversión

El crecimiento económico de la competición también se refleja en las cifras generales. La compensación total de los futbolistas alcanzó los 724,5 millones de dólares, un incremento del 14,8 % respecto a los 631 millones registrados en mayo.

Además, 150 jugadores superan el millón de dólares en ingresos, frente a los 133 que alcanzaban esa cifra en el primer informe del año.

El Inter Miami encabeza las nóminas de los clubes con 59,4 millones de dólares, seguido por Chicago Fire (41,3 millones), Atlanta United (38,4 millones), LA Galaxy (34,9 millones) y Los Angeles FC (32,9 millones).

En contraste, Philadelphia Union llegó a los playoffs con la nómina más baja de la competición: 12,6 millones de dólares. Nashville SC, que estableció un récord de la MLS con 77 puntos en la temporada regular, ocupó el décimo puesto con 25 millones.

El salario medio garantizado también experimentó un crecimiento importante, al situarse en 746.936 dólares, un 18 % más que los 632.809 dólares registrados en octubre de 2025. Por su parte, el salario mediano aumentó un 6,4 %, hasta alcanzar los 360.042 dólares.

La incorporación de estrellas europeas y el aumento de la inversión confirman la apuesta de la MLS por elevar su competitividad y consolidarse como uno de los destinos más atractivos del fútbol internacional.