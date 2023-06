Es posible que después de 23 temporadas en la NFL , Tom Brady quería un respiro de tantos entrenamientos, juegos y obviamente, premios conquistados. Sin embargo, en una reciente entrevista otorgada a The Associated Press, el quarterback más prestigioso de la historia contó su ajetreada libreta en el retiro.

Se está preparando para su nuevo trabajo como comentarista en Fox Sports en 2024, se convertirá en dueño minoritario de los Raiders de Las Vegas, y se está enfocando en sus marcas de ropa y artículos para el bienestar. También incursionó en la actuación: en la cinta “80 for Brady” el año pasado y en algunos comerciales graciosos para una compañía de renta de autos con la comediante Yvonne Orji.

"Es un gran año como para recalibrar algunas cosas distintas. Simplemente estoy tratando de establecer mis prioridades y permitir que mi tiempo y energía estén enfocados en ellas", detalló Brady.

El siete veces campeón del Super Bowl está disfrutando su retiro y a la vez se mantiene ocupado. Tiene claro que todo es importante, ya sea a corto o largo plazo. Por ejemplo, las cuñas publicitarias de autos y la participación en el club de NFL, Brady cree que se le puede otorgar más planificación y tiempo, ya que obtendrá muchos beneficios monetarios.

"Esto no es algo a lo que me vaya a dedicar un año o dos", dio a conocer Brady sobre comprar parte de los Raiders de Las Vegas.

A lo que, AP abrió la pregunta sobre, por qué comprar a ese equipo, por encima de otros en la NFL.

Tom Brady (1).jpg Tom Brady, en ese momento quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, camina por el terreno durante el partido de playoffs ante los Cowboys de Dallas, el lunes 16 de enero de 2023. AP Foto/Chris O'Meara

"Crecí en el Área de la Bahía. Mi equipo favorito eran los 49ers. El equipo al otro lado de la bahía eran los Raiders. Y son una franquicia icónica de la NFL. Cuando pienso en muchas de las personas que han influido en la NFL durante un largo periodo de la manera más positiva, Al Davis (ex propietario de los Raiders y gerente general) es una de ellas. Y él ya no está con nosotros, pero he escuchado historias increíbles. Y luego se presentó la oportunidad de convertirme en dueño minoritario en los Raiders, y fue un sueño hecho realidad para mí. Voy a desempeñar un papel muy pasivo", respondió el siete veces campeón.

Obviamente, ser participe de un equipo requiere mucha atención, algo que con el próximo trabajo que Brady tendrá en cabina televisiva le ocupará bastante la agenda diaria.

"Tengo muchas responsabilidades con mi trabajo en Fox, que me tomo muy en serio. Pero si miro a lo largo de mi vida, tener la oportunidad de estar involucrado en la NFL es un sueño hecho realidad. Y si puedo ayudar a la NFL y seguir contribuyendo de una forma positiva, entonces esa ha sido una parte muy agradable de mi vida", explicó.

La rutina de Tom Brady sigue siendo la misma, según dado a conocer por el mismo exjugador, aunque difícil parezca para una persona que no tiene motivo de entrenar para jugar cada semana.

"Soy bastante disciplinado (ríe). Pienso que simplemente ya se volvió parte de mi rutina diaria. Probablemente esa sea la razón por la que jugué tantos años, porque disfrutaba mucho ese proceso de hacer mucho ejercicio", contó. "Me di cuenta que si quería jugar fútbol americano por mucho tiempo, tenía que tratar a mi cuerpo de cierta manera y no podía hacer trampa. Y ahora que he terminado, que me he retirado, mi cuerpo realmente se siente bien. Siento que aún tengo una larga vida por delante y quiero tener un estilo de vida muy activo, así que tengo que mantener un nivel de disciplina".

Aunque Brady también asegura que puede romper la rutina un día u otro, que no hace daño.

"Definitivamente, algunos días me he dormido más tarde de lo que acostumbraba, quizás he tomado unos tequilas más de lo que solía en el pasado, y ciertamente he lanzado muchos menos balones de los que solía. Esas cosas son algo nuevas para mí, pero no me voy a desviar demasiado de donde he estado", finalizó.

Tom Brady (2).jpg En foto del 30 de septiembre del 2001, el quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, lanza el balón en su primer juego como titular ante los Colts de Indianápolis. AP Foto/Winslow Townson

FUENTE: Con información de AP