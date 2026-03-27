Tom Brady y su posible regreso que nunca fue

El legendario mariscal de campo Tom Brady volvió a estar en el centro de la conversación de la NFL tras revelar que consideró seriamente salir del retiro, aunque la propia liga frenó cualquier posibilidad.
Tom Brady reveló que consideró salir del retiro, pero la NFL bloqueó su regreso por su rol como accionista de los Raiders. El legendario QB asegura estar feliz retirado
El legendario mariscal de campo Tom Brady volvió a estar en el centro de la conversación de la NFL tras revelar que consideró seriamente salir del retiro, aunque la propia liga frenó cualquier posibilidad.
En una entrevista con CNBC Sports, Brady confesó que exploró la idea, pero que la NFL no vio con buenos ojos su regreso. El principal obstáculo es claro:
Actualmente es accionista minoritario de los Las Vegas Raiders
Posee cerca del 5% del equipo (adquirido en 2024)
Una norma de la liga prohíbe que jugadores activos tengan participación en franquicias
Esto generaría conflictos, especialmente con el límite salarial (salary cap).
Brady explicó que su papel en la franquicia es más estratégico que operativo:
No tiene funciones diarias definidas
Actúa como asesor dentro de la organización
Forma parte del nuevo proyecto tras una mala temporada (3-14 en 2025)
Los Raiders, además, cuentan con el pick número 1 del Draft 2026, lo que podría marcar un punto de inflexión para el equipo.
El revuelo surgió tras su participación en el Fanatics Flag Football Classic, donde, con 48 años, mostró:
Precisión en el pase
Buena lectura de juego
Aun así, el propio Brady fue contundente:
“Ese partido solo me confirmó que estoy muy feliz retirado.”
Aunque la idea ilusionó a muchos fans, lo cierto es que Brady parece tener claro su presente:
7 veces campeón del Super Bowl
3 veces MVP de la NFL
15 selecciones al Pro Bowl
Volver habría sido una historia increíble… pero también arriesgada para su legado.