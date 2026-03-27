viernes 27  de  marzo 2026
Fútbol Americano

Tom Brady y su posible regreso que nunca fue

Tom Brady reveló que consideró salir del retiro, pero la NFL bloqueó su regreso por su rol como accionista de los Raiders. El legendario QB asegura estar feliz retirado

El exjugador de la NFL, Tom Brady, sonríe durante la ceremonia de revelación de su estatua antes del partido de pretemporada entre los Commanders y los Patriots en el Estadio Gillette, el 8 de agosto de 2025 en Foxborough, Massachusetts.&nbsp;

El exjugador de la NFL, Tom Brady, sonríe durante la ceremonia de revelación de su estatua antes del partido de pretemporada entre los Commanders y los Patriots en el Estadio Gillette, el 8 de agosto de 2025 en Foxborough, Massachusetts. 

Billie Weiss / Getty Images / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El legendario mariscal de campo Tom Brady volvió a estar en el centro de la conversación de la NFL tras revelar que consideró seriamente salir del retiro, aunque la propia liga frenó cualquier posibilidad.

La NFL cerró la puerta

En una entrevista con CNBC Sports, Brady confesó que exploró la idea, pero que la NFL no vio con buenos ojos su regreso. El principal obstáculo es claro:

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Actualmente es accionista minoritario de los Las Vegas Raiders

Posee cerca del 5% del equipo (adquirido en 2024)

Una norma de la liga prohíbe que jugadores activos tengan participación en franquicias

Esto generaría conflictos, especialmente con el límite salarial (salary cap).

Un rol distinto en los Raiders

Brady explicó que su papel en la franquicia es más estratégico que operativo:

No tiene funciones diarias definidas

Actúa como asesor dentro de la organización

Forma parte del nuevo proyecto tras una mala temporada (3-14 en 2025)

Los Raiders, además, cuentan con el pick número 1 del Draft 2026, lo que podría marcar un punto de inflexión para el equipo.

¿Por qué volvió el rumor?

El revuelo surgió tras su participación en el Fanatics Flag Football Classic, donde, con 48 años, mostró:

Precisión en el pase

Buena lectura de juego

Destellos del Brady dominante de siempre

Aun así, el propio Brady fue contundente:

“Ese partido solo me confirmó que estoy muy feliz retirado.”

Un legado intacto

Aunque la idea ilusionó a muchos fans, lo cierto es que Brady parece tener claro su presente:

7 veces campeón del Super Bowl

3 veces MVP de la NFL

15 selecciones al Pro Bowl

Volver habría sido una historia increíble… pero también arriesgada para su legado.

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