Tras dura tormenta, McDaniel y los Dolphins valoran el descanso

El entrenador en jefe Mike McDaniel, de los Dolphins de Miami, observa el tercer cuarto del partido contra los Panthers de Carolina en el Bank of America Stadium, el 5 de octubre de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte.

La mayor parte de la presente temporada ha sido una verdadera pesadilla para Mike McDaniel . Incluso en días en los que el equipo estaba libre, el entrenador de los Dolphins de Miami tenía problemas para poder darle descanso a su mente.

¿Cómo no? El pésimo arranque de campaña de los residentes del sur de la Florida tenía en el aire la continuidad de McDaniel al mando de la institución. Al final, el alto mando del combinado optó por cesantear, en su lugar, al gerente general Chris Grier , dándole el voto de confianza al instructor, por lo menos hasta la culminación del vigente torneo.

Fútbol Americano Miami Dolphins traspasan a Jaelan Phillips a los Eagles a cambio de una selección del Draft 2026

Ahora, luego de la victoria del pasado domingo 16 de noviembre en tiempo extra ante los Commanders de Washington por 16-13 en Madrid, los Dolphins consiguieron sumar triunfos corridos por primera vez en el certamen; y si bien su récord de 4-7 está lejos de ser ideal, luce mucho mejor que cuando el conjunto atravesaba sus peores momentos con balances de 1-6 o 2-7.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami Dolphins (@miamidolphins)

Después de disfrutar de una semana libre para el equipo, McDaniel tiene una mentalidad diferente en esta oportunidad. Las torturas mentales deben quedar en el pasado y el buen momento de la institución en la actualidad tiene que aprovecharse con tiempo de calidad en familia antes de los últimos seis juegos de la temporada.

"Siento que es importante e intento liderar con el ejemplo", señaló McDaniel hace algunos días, en declaraciones recogidas por CBS News. "Así que estaré invirtiendo en tiempo familiar para poder tener a una hija emocionada en los juegos durante el resto del año", agregó.

Es posible que también exista una gran cantidad de jugadores entusiasmados para esos cotejos finales del torneo.

Los Dolphins todavía se encuentran fuera de la lista de equipos contendientes para los playoffs, aunque aún tienen vida matemáticamente. Pero el panorama por fin luce algo alentador para Miami, que entre sus próximos rivales tiene a combinados que sostienen balances de 2-8 (Saints de Nueva Orleans y Jets Nueva York) o de 3-7 (Bengals de Cincinnati).

Un respiro necesario

Con respecto a la preocupación de algunos aficionados de que el buen momento de los Dolphins pueda verse afectado por la semana de descanso, McDaniel aseguró que, por el contrario, en el seno de la organización consideran que el "break" llegó en el momento indicado.

"Pienso que es un buen momento para descansar. Eso es lo siguiente que tenemos que ganar...una mirada interna a nuestro juego, ver en dónde podemos minimizar la ineficiencia, que los jugadores hagan lo correcto con sus cuerpos y sus mentes para que podamos salir con todo en la recta final", explicó.