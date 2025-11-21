Veterano de los Dolphins puede estar cerca del final de su estadía en Miami

Jason Sanders (derecha), de los Dolphins de Miami, patea un gol de campo en un partido, el 15 de diciembre de 2024.

No es secreto para nadie dentro de la NFL que los Dolphins de Miami suelen recibir un fuerte golpe por parte del virus de las lesiones durante cada temporada y el 2025 no ha sido distinto; de hecho, este año la pesadilla de los problemas físicos atacó más temprano de la habitual, cuando el recién firmado cornerback Artie Burns se lastimó la rodilla tras minutos de haber iniciado la primera práctica de la pretemporada.

Poco tiempo después, el pateador Jason Sanders también sucumbió ante las molestias físicas con una lesión en la cadera durante los calentamientos del último juego de Miami en la pretemporada.

La lesión de Sanders lo obligó a ingresar en la reserva de lesionados y en un principio se esperaba que pudiera regresar a la actividad en 5 o 6 semanas. Sin embargo, en esta semana de descanso para los Dolphins, la número 12 de actividades en la liga en esta campaña, todavía no ha habido señales del jugador y el equipo tampoco ha ofrecido una actualización sobre su posible fecha de regreso.

En su lugar, Riley Patterson ha asumido el rol de pateador dentro del combinado de Mike McDaniel y ha hecho un trabajo admirable hasta ahora. En 11 juegos, el jugador ha conseguido 17 goles de campo en 19 intentos para un porcentaje de éxito del 89.5%, que se ubica en la décima plaza entre los pateadores con por lo menos 14 intentos en este certamen.

De igual forma, Patterson también ha sido exitoso en 23 de 24 intentos de punto extra.

¿Qué hacer ahora?

El buen desempeño de Patterson ha llevado a que surjan muchas preguntas sobre qué harán los Dolphins con Sanders. La exselección de séptima ronda tiene pendientes en su contrato del año que viene 3.75 millones de dólares, con un bono de roster de $500.000 previsto para el 20 de marzo.

Pero con una reconstrucción a la vista y la organización en busca de reducir gastos, en especial tras la salida del gerente general Chris Grier, Miami podría optar por cortar lazos con su experimentado pateador para entregarle el puesto a Patterson o a alguien más.