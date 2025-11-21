viernes 21  de  noviembre 2025
FÚTBOL AMERICANO

Veterano de los Dolphins puede estar cerca del final de su estadía en Miami

El experimentado pateador Jason Sanders sufrió una lesión antes del comienzo de la presente temporada para los Dolphins y todavía sigue ausente del plantel

Jason Sanders (derecha), de los Dolphins de Miami, patea un gol de campo en un partido, el 15 de diciembre de 2024.

Jason Sanders (derecha), de los Dolphins de Miami, patea un gol de campo en un partido, el 15 de diciembre de 2024.

ALEX SLITZ / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

No es secreto para nadie dentro de la NFL que los Dolphins de Miami suelen recibir un fuerte golpe por parte del virus de las lesiones durante cada temporada y el 2025 no ha sido distinto; de hecho, este año la pesadilla de los problemas físicos atacó más temprano de la habitual, cuando el recién firmado cornerback Artie Burns se lastimó la rodilla tras minutos de haber iniciado la primera práctica de la pretemporada.

Poco tiempo después, el pateador Jason Sanders también sucumbió ante las molestias físicas con una lesión en la cadera durante los calentamientos del último juego de Miami en la pretemporada.

Lee además
El entrenador en jefe Mike McDaniel de los Miami Dolphins observa el tercer cuarto contra los Carolina Panthers en el partido en el Bank of America Stadium el 5 de octubre de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte. 
Fútbol Americano

Mike McDaniel estalla tras otra derrota de Dolphins: “Tenemos que hacer el trabajo y hoy no lo hicimos”
Jaylen Waddle tras ser seleccionado con la sexta selección por los Dolphins durante la primera ronda del Draft de la NFL de 2021
Fútbol Americano

Los Miami Dolphins escuchan ofertas por sus jugadores antes del cierre del mercado NFL

La lesión de Sanders lo obligó a ingresar en la reserva de lesionados y en un principio se esperaba que pudiera regresar a la actividad en 5 o 6 semanas. Sin embargo, en esta semana de descanso para los Dolphins, la número 12 de actividades en la liga en esta campaña, todavía no ha habido señales del jugador y el equipo tampoco ha ofrecido una actualización sobre su posible fecha de regreso.

Embed

En su lugar, Riley Patterson ha asumido el rol de pateador dentro del combinado de Mike McDaniel y ha hecho un trabajo admirable hasta ahora. En 11 juegos, el jugador ha conseguido 17 goles de campo en 19 intentos para un porcentaje de éxito del 89.5%, que se ubica en la décima plaza entre los pateadores con por lo menos 14 intentos en este certamen.

De igual forma, Patterson también ha sido exitoso en 23 de 24 intentos de punto extra.

¿Qué hacer ahora?

El buen desempeño de Patterson ha llevado a que surjan muchas preguntas sobre qué harán los Dolphins con Sanders. La exselección de séptima ronda tiene pendientes en su contrato del año que viene 3.75 millones de dólares, con un bono de roster de $500.000 previsto para el 20 de marzo.

Pero con una reconstrucción a la vista y la organización en busca de reducir gastos, en especial tras la salida del gerente general Chris Grier, Miami podría optar por cortar lazos con su experimentado pateador para entregarle el puesto a Patterson o a alguien más.

Temas
Te puede interesar

Miami Dolphins traspasan a Jaelan Phillips a los Eagles a cambio de una selección del Draft 2026

Estos son los posibles candidatos al puesto de gerente general en los Dolphins

Exjugador de los Dolphins, Jaelan Phillips celebra su llegada a los Eagles

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 
ATENCIÓN PADRES

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 21 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

Imagen referencial de uno de los cruceros de Carnival. 
TRAGEDIA

Emergen nuevos detalles en el caso de una joven de Florida encontrada muerta en aguas internacionales

Te puede interesar

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vista parcial de una moderna subestación de FPL.
FACTURAS EN ALZA

Cómo impactará a usuarios en Florida un nuevo acuerdo tarifario de la FPL

Watson Island
DESACUERDO

Miami congela venta de su terreno más codiciado en Watson Island por discrepancias en valoración

Juan Carlos Porras, congresista estatal de Florida. 
UN ALIVIO

Florida: Representante Porras quiere eximir del pago de impuestos locales a mayores de 65 años

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro
CRISIS

Edmundo González Urrutia alerta sobre emergencia nutricional en Venezuela