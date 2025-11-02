Los Miami Dolphins escuchan ofertas por sus jugadores antes del cierre del mercado NFL

Jaylen Waddle tras ser seleccionado con la sexta selección por los Dolphins durante la primera ronda del Draft de la NFL de 2021

Los Miami Dolphins están dispuestos a escuchar ofertas por cualquiera de sus jugadores antes de la fecha límite de traspasos del martes, según informaron fuentes a Adam Schefter de ESPN .

Sin embargo, el receptor Jaylen Waddle parece ser la gran excepción. El precio que exige la franquicia de Florida —una selección de primera ronda más otro activo— es demasiado alto para la mayoría de los equipos interesados, según el reporte.

Waddle, pieza clave a largo plazo para los Dolphins

A sus 26 años, Waddle tiene contrato hasta la temporada 2028 y cobrará alrededor de 40 millones de dólares entre 2026 y 2027. El exseleccionado entre los 10 primeros del draft acumula 41 recepciones, 586 yardas y cuatro touchdowns en lo que va de la temporada.

Su contrato favorable y su proyección a largo plazo hacen que Miami no tenga prisa en negociar su salida, especialmente en un contexto donde el equipo busca reconstruir su plantilla.

Cambios en la gerencia y posibles salidas

El movimiento llega tras la salida del gerente general Chris Grier, quien fue separado del cargo el viernes. Fuentes indicaron que, antes de su despido, los Dolphins ya estaban recibiendo ofertas por sus cazadores de mariscales: Jaelan Phillips, Bradley Chubb y Matthew Judon.

Con Champ Kelly como gerente interino, se espera que las negociaciones se intensifiquen y que al menos uno de los tres jugadores sea traspasado antes del cierre del mercado.

Contratos y futuro inmediato

Jaelan Phillips fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2021 y juega su último año bajo la opción del quinto año .

Matthew Judon será agente libre sin restricciones en marzo.

Bradley Chubb tiene contrato hasta 2027, tras firmar un acuerdo de cinco años y 110 millones de dólares en 2022.

Un cierre de mercado con presión

Con un récord de 2-7, los Dolphins atraviesan una temporada decepcionante tras su derrota ante los Baltimore Ravens. La franquicia podría aprovechar el cierre del mercado para liberar espacio salarial y obtener selecciones de draft con miras a una reconstrucción profunda.

El próximo partido del equipo será el 9 de noviembre ante los Buffalo Bills, ya con el mercado cerrado y posiblemente con una plantilla diferente.