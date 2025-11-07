viernes 7  de  noviembre 2025
Fútbol Americano

Exjugador de los Dolphins, Jaelan Phillips celebra su llegada a los Eagles

El nuevo pass rusher de los Philadelphia Eagles, Jaelan Phillips, expresó su entusiasmo tras ser traspasado desde los Miami Dolphins

Jaelan Phillips (#15) de los Miami Dolphins calienta antes del partido contra los Atlanta Falcons en el Mercedes-Benz Stadium el 26 de octubre de 2025 en Atlanta, Georgia.&nbsp;

Jaelan Phillips (#15) de los Miami Dolphins calienta antes del partido contra los Atlanta Falcons en el Mercedes-Benz Stadium el 26 de octubre de 2025 en Atlanta, Georgia. 

Kevin C. Cox/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El nuevo pass rusher de los Philadelphia Eagles, Jaelan Phillips, expresó su entusiasmo tras ser traspasado desde los Miami Dolphins. El defensivo aseguró que jugar con los actuales campeones es “lo mejor que le ha pasado en la vida”, mientras el equipo busca reforzar su presión al mariscal.

El recién adquirido edge rusher Jaelan Phillips no podría estar más feliz por su cambio de equipo. Tras ser traspasado por los Miami Dolphins a los Philadelphia Eagles a cambio de una selección de tercera ronda del Draft 2026, el jugador calificó el movimiento como una bendición.

Lee además
El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.
FÚTBOL AMERICANO

Tagovailoa sobre rumores de que podría ser banqueado: "Mi desempeño tiene que mejorar"
El ex gerente general de los Dolphins de Miami, Chris Grier, habla durante una conferencia de prensa, el 4 de febrero de 2019.
FÚTBOL AMERICANO

Estos son los posibles candidatos al puesto de gerente general en los Dolphins

“Pensé que estaba emocionado el primer día, pero háblenme ahora. Esto es literalmente lo mejor que me ha pasado en mi vida”, declaró Phillips luego de su primera práctica con el equipo, según ESPN. “Los chicos son increíbles, todos me han recibido muy bien. Me encanta el ambiente, la vibra. La ciudad de Filadelfia me ha dado una cálida bienvenida. ¡Recibí como 20 veces más ‘likes’ en Instagram que nunca antes gracias a los fans de Philly!”.

Phillips, elegido en la primera ronda del Draft 2021, pasó toda su carrera en Miami antes del traspaso. Aunque sufrió lesiones que pusieron fin a sus temporadas 2023 y 2024, ha mostrado una notable recuperación este año, acumulando 25 tacleadas, siete golpes al mariscal y tres capturas en nueve partidos. Según TruMedia, sus 17 presiones en terceros downs lo colocan cuarto entre todos los edge rushers de la NFL.

Los Eagles (6-2) esperan que Phillips refuerce un pass rush que actualmente se ubica en el puesto 24 en capturas por partido.

“Estoy súper emocionado con su llegada. Es un jugador con muchas herramientas, y lo mejor es que las mantiene afiladas”, comentó el liniero ofensivo Jordan Mailata a NBC Sports. “Le dio problemas a Lane (Johnson) y también a mí. Estoy muy feliz de que ahora esté de nuestro lado”.

El próximo duelo de Filadelfia será ante los Green Bay Packers el lunes por la noche, y la línea defensiva tendrá nuevas caras. Brandon Graham, quien salió del retiro tras 15 temporadas en el equipo, debutará en la campaña, mientras que Nolan Smith volverá tras superar una lesión en el tríceps.

Con un roster renovado y un Phillips motivado, los campeones defensores buscan consolidarse como el mejor equipo de la Conferencia Nacional (NFC).

Temas
Te puede interesar

Miami Dolphins traspasan a Jaelan Phillips a los Eagles a cambio de una selección del Draft 2026

Los Miami Dolphins escuchan ofertas por sus jugadores antes del cierre del mercado NFL

Mike McDaniel estalla tras otra derrota de Dolphins: “Tenemos que hacer el trabajo y hoy no lo hicimos”

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja. 
SECUESTRO PRESUPUESTAL

EEUU se prepara para caos en aeropuertos por parálisis presupuestal de los demócratas

La tripulación de la Fuerza Aérea de EEUU alrededor del bombardero B-52.
Combate al narcotráfico

Bombarderos B-52 de EEUU sobrevuelan la costa de Venezuela; la cuarta demostración de fuerza militar

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.
INCENDIO

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

La Policía de Hialeah investiga los hechos. Foto referencial
Florida

Hombre mata a su esposa en Hialeah y hiere a su suegra antes de quitarse la vida

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aplaude mientras la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rompe una copia del discurso del presidente Donald Trump, después de que él pronuncia el discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio, en Washington, DC, el 4 de febrero de 2020.
Política

Trump califica a la demócrata Nancy Pelosi como una "mujer diabólica" que hizo "un mal trabajo"

Te puede interesar

La alcaldesa Daniella Levine Cava y el director de MIA, Ralph Cutie. 
MOTOR ECONÓMICO

Daniella Levine Cava alerta sobre el impacto de reducción del tráfico aéreo en Aeropuerto de Miami

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Soldados estadounidenses durante un reciente operativo en el Caribe.
SEGURIDAD

Senado de EEUU avala operaciones militares de Trump contra narcotráfico en el Caribe y el Pacífico

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
INMIGRACIÓN

Expira TPS para venezolanos: 600.000 inmigrantes en EEUU quedan expuestos a deportaciones desde hoy

El 7 de noviembre de 2025, viajeros hacían fila en un control de seguridad del Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas. 
CAOS

Cierre gubernamental: cientos de vuelos cancelados en EEUU

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
SOLICITA MULTAS

Fiscal general de Florida demanda a Planned Parenthood por "prácticas de marketing engañosas"