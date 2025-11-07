Exjugador de los Dolphins, Jaelan Phillips celebra su llegada a los Eagles

Jaelan Phillips (#15) de los Miami Dolphins calienta antes del partido contra los Atlanta Falcons en el Mercedes-Benz Stadium el 26 de octubre de 2025 en Atlanta, Georgia.

El nuevo pass rusher de los Philadelphia Eagles, Jaelan Phillips , expresó su entusiasmo tras ser traspasado desde los Miami Dolphins . El defensivo aseguró que jugar con los actuales campeones es “lo mejor que le ha pasado en la vida”, mientras el equipo busca reforzar su presión al mariscal.

El recién adquirido edge rusher Jaelan Phillips no podría estar más feliz por su cambio de equipo. Tras ser traspasado por los Miami Dolphins a los Philadelphia Eagles a cambio de una selección de tercera ronda del Draft 2026, el jugador calificó el movimiento como una bendición.

“Pensé que estaba emocionado el primer día, pero háblenme ahora. Esto es literalmente lo mejor que me ha pasado en mi vida”, declaró Phillips luego de su primera práctica con el equipo, según ESPN. “Los chicos son increíbles, todos me han recibido muy bien. Me encanta el ambiente, la vibra. La ciudad de Filadelfia me ha dado una cálida bienvenida. ¡Recibí como 20 veces más ‘likes’ en Instagram que nunca antes gracias a los fans de Philly!”.

Phillips, elegido en la primera ronda del Draft 2021, pasó toda su carrera en Miami antes del traspaso. Aunque sufrió lesiones que pusieron fin a sus temporadas 2023 y 2024, ha mostrado una notable recuperación este año, acumulando 25 tacleadas, siete golpes al mariscal y tres capturas en nueve partidos. Según TruMedia, sus 17 presiones en terceros downs lo colocan cuarto entre todos los edge rushers de la NFL.

Los Eagles (6-2) esperan que Phillips refuerce un pass rush que actualmente se ubica en el puesto 24 en capturas por partido.

“Estoy súper emocionado con su llegada. Es un jugador con muchas herramientas, y lo mejor es que las mantiene afiladas”, comentó el liniero ofensivo Jordan Mailata a NBC Sports. “Le dio problemas a Lane (Johnson) y también a mí. Estoy muy feliz de que ahora esté de nuestro lado”.

El próximo duelo de Filadelfia será ante los Green Bay Packers el lunes por la noche, y la línea defensiva tendrá nuevas caras. Brandon Graham, quien salió del retiro tras 15 temporadas en el equipo, debutará en la campaña, mientras que Nolan Smith volverá tras superar una lesión en el tríceps.

Con un roster renovado y un Phillips motivado, los campeones defensores buscan consolidarse como el mejor equipo de la Conferencia Nacional (NFC).