FÚTBOL AMERICANO

Estos son los posibles candidatos al puesto de gerente general en los Dolphins

Luego de que el equipo y Chris Grier acordaran tomar caminos distintos la semana pasada, los Dolphins de Miami están en busca de un reemplazo permanente

El ex gerente general de los Dolphins de Miami, Chris Grier, habla durante una conferencia de prensa, el 4 de febrero de 2019.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los Dolphins de Miami decidieron tomar caminos distintos con Chris Grier, quien venía desempeñándose como el gerente general del equipo durante los últimos años, la semana pasada y la organización nombró a Champ Kelly como el reemplazo interino en el puesto.

Si Kelly y el entrenador principal Mike McDaniel consiguen la fórmula para trabajar bien en lo que resta del torneo, es posible que el dueño Stephen Ross pueda considerar mantenerlos juntos por el futuro cercano.

Mike McDaniel (3)
Pero quizás sea más viable para la institución retener solo a McDaniel, quien se encuentra bajo contrato hasta 2028. En ese caso, los Dolphins necesitarían evaluar el mercado de gerentes generales.

Alec Halaby

Halaby es el actual asistente del gerente general de los Eagles y por años ha sido la mano derecha de Howie Roseman en el puesto. El directivo ha ido ascendiendo dentro de la organización de Filadelfia desde su ingreso en 2007 y estuvo entre los finalistas por el puesto de gerente general de los Jets en la pasada temporada muerta.

Josh Williams

El actual director de scouteo y operaciones de football con los 49ers, Williams fue finalista en la carrera por el puesto de gerente general con los Jaguars en la pasada primavera. Williams ha sido uno de los grandes responsables del desarrollo de talento de un equipo de San Francisco que ha sido mejor de lo esperado en 2025, a pesar de las lesiones.

Ed Dodds

Dodds es el asistente al gerente general de los Colts y fue entrevistado por el Titans para el puesto de GM en su organización en enero, así como también formó parte de la carrera por el mismo puesto con los Chargers en 2024. Dodds tiene más de dos décadas de experiencia en el departamento de scouteo y construcción de rosters y ha sido una pieza fundamental en la resurrección de Indianápolis.

