"Tua Tagovailoa rompe el molde: quiere jugar en la pretemporada a pesar de su historial de lesiones"

Mientras algunos mariscales de campo de la NFL prefieren evitar la acción en la pretemporada, Tua Tagovailoa, quarterback de los Miami Dolphins , dejó claro que no es uno de ellos.

“Definitivamente me encantaría tener algunos snaps en la pretemporada. Sin duda”, dijo Tagovailoa este miércoles a los medios, incluyendo a Marcel Louis-Jacques de ESPN. “Es una nueva temporada, un nuevo año. Hay que afinar cosas con los muchachos nuevamente. No creo que sea mejor que nadie en este equipo ni que sea demasiado ‘cool’ como para no jugar en la pretemporada.”