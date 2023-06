Liverpool está dispuesto a pagar más de $300 millones.

La noticia fue dada a conocer por Marco Kirdemir, quien es agente FIFA y sabe lo que muchos agentes tienen entre manos: " Habrá novedades durante la próxima semana. Tendremos noticias de Inglaterra y Alemania ". También recalcó que los dueños árabes están descontentos con la decisión de Mbappé sobre no renovar con el PSG. Esto permitiría a una salida más rápida del atacante galo.

Fabrizio Romano, especialista deportivo en el mercado futbolístico, confirmó que la noticia es verídica. Sin embargo, que se pueda realizar el traspaso al conjunto inglés lo ve menos probable.

Hasta ahora, el Real Madrid sigue como el favorito a lograr contratar a Mbappé, tras las casi firma que consiguió en el año anterior.

El único problema al parecer en no concretarse la firma con el conjunto blanco, es según la agente del futbolista francés. En una entrevista con Marca, el agente de Ferland Mendy, Yvan Le Mée acusa que la madre de Mbappé, Fayza Lamari no comprende del todo los negocios en el fútbol y por eso no se llega a un acuerdo entre el Real Madrid y el campeón del Mundo con Francia en 2018.

“No es su trabajo, ella no tiene la capacidad de actuar. Quería montar un restaurante pero no sé cocinar, así que no lo hice. Por un momento, solo tienes que estar en la realidad y hacer lo que sabes hacer”, explicó Le Mée.

Le Mèe luego arremetió contra Lamari por su manejo inmaduro de la situación del protegido sin una licencia oficial, e incluso llegó a decir que el joven no estaba contento en su club actual.

"Para hacer arreglos para su hijo y otros jugadores, debe tener una licencia", criticó Yvan Le Mée a la madre de Mbappé.

“Cuando no tienes los códigos, y hablas con el líder de un club histórico como si hablaras con alguien que conoces desde hace mucho tiempo, a lo mejor no funciona. Es posible que no sepa cómo manejar la situación para llegar allí. Todavía está en París y, obviamente, no parece feliz de estar allí”, finalizó el agente del también jugador francés.