Vinicius respalda a Lamine Yamal: “Tenemos que mantenernos unidos”

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Júnior (izq.), conversa con el delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (izq.), durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 26 de octubre de 2025.

En medio de una nueva discusión sobre discriminación en el fútbol europeo, Vinicius Júnior salió públicamente a respaldar a Lamine Yamal después de que la joya del Barcelona denunciara cánticos antimusulmanes sufridos en un partido reciente con la selección de España.

El delantero del Real Madrid elogió la postura del joven atacante y aseguró que los futbolistas deben usar su voz para combatir cualquier forma de odio dentro y fuera de los estadios. Sus palabras vuelven a poner el foco sobre un problema que sigue golpeando al fútbol internacional: el racismo, la xenofobia y la islamofobia en las gradas .

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Vinicius Júnior apoya a Lamine Yamal por denunciar discriminación

Durante declaraciones previas al duelo entre el Real Madrid y Bayern Múnich por la Champions League, Vinícius valoró la valentía de Yamal por hablar públicamente sobre los insultos recibidos.

“Es importante que Lamine hable sobre ello. Puede ayudar a otros”, expresó el brasileño.

El atacante merengue también remarcó que los jugadores con mayor visibilidad tienen una responsabilidad especial en esta lucha.

“Tenemos fama, tenemos dinero y podemos equilibrar mejor estas cosas, pero la gente pobre y los negros que están por todas partes seguramente sufren más que nosotros. Por eso tenemos que mantenernos unidos”, afirmó.

Lamine Yamal denunció cánticos antimusulmanes tras jugar con España

La reacción de Vinícius se produjo luego de que Lamine Yamal, una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial, criticara públicamente los cánticos antimusulmanes que se escucharon durante el amistoso entre España y Egipto.

Yamal, quien profesa la religión musulmana, calificó esos gritos como irrespetuosos e intolerables, generando un fuerte debate en España sobre la necesidad de sancionar con mayor firmeza este tipo de comportamientos.

Sus palabras fueron celebradas por muchos sectores del fútbol, especialmente porque el extremo del Barcelona es una de las voces jóvenes más influyentes del momento.

Vinicius vuelve a alzar la voz contra el racismo en Europa

No es la primera vez que Vinícius Júnior se convierte en una de las principales figuras en la lucha contra la discriminación en el fútbol. El brasileño ha sido víctima reiterada de insultos racistas en distintos estadios de Europa, especialmente en España.

De hecho, recientemente denunció un nuevo episodio en Lisboa, durante un partido de Champions League frente al Benfica, donde acusó a un rival de llamarlo “mono” y también recibió insultos desde la grada.

A pesar de ello, el jugador del Real Madrid insistió en que el problema no debe reducirse a un solo país.

“No digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas, pero sí hay racistas en esos países, y también en Brasil y en otros lugares”, señaló.

El mensaje de Vinicius y Lamine Yamal trasciende la rivalidad Real Madrid-Barcelona

Uno de los aspectos más potentes de esta historia es que, más allá de la histórica rivalidad entre Real Madrid y Barcelona, dos de sus principales estrellas jóvenes han coincidido en un mensaje claro: el fútbol debe plantarse contra la discriminación.

La postura de Vinícius respaldando a Lamine Yamal deja una imagen poderosa en el fútbol actual, donde las nuevas generaciones empiezan a asumir un rol más activo frente a problemas sociales que durante años fueron minimizados o ignorados.

Una lucha que sigue siendo urgente en el fútbol

El respaldo de Vinícius Júnior a Lamine Yamal no solo suma fuerza a una denuncia puntual, sino que también refuerza un mensaje urgente: el fútbol todavía tiene una deuda enorme en la lucha contra el racismo, la islamofobia y cualquier tipo de discriminación.

Y en ese escenario, cuando dos futbolistas de élite usan su plataforma para señalar lo que ocurre, el impacto puede ser mucho mayor que cualquier campaña institucional.