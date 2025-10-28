martes 28  de  octubre 2025
Un jonrón para la historia: Dodgers sobreviven a 7 horas de batalla y toman el control de la Serie Mundial

El batazo de Freeman coronó otra noche memorable de Ohtani, que se mantiene imparable en la postemporada

El inicialista de los Dodgers, Freddie Freeman recorre las bases tras conectar un jonrón para terminar con el tercer juego de la Serie Mundial ante los Azulejos de Toronto

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Con un jonrón ganador de Freddie Freeman, los Dodgers de Los Ángeles vencieron la noche del lunes 6-5 a los Azulejos de Toronto en un partido que se extendió hasta las 18 entradas, igualando el récord en una Serie Mundial de béisbol.

Los vigentes campeones de las Grandes Ligas prevalecieron tras casi siete horas de un juego finiquitado con el cuadrangular de Freeman, que hizo estallar de júbilo a las gradas del Dodger Stadium.

Los Dodgers se adelantaron 2-1 en el global de la eliminatoria y pueden revalidar el título si ganan los dos siguientes partidos de martes y miércoles también ante su público.

Freeman, de 36 años, es el primer pelotero en lograr dos jonrones ganadores de partidos de Serie Mundial, tras el Grand Slam que le asestó el año pasado en el primer episodio a los Yankees de Nueva York.

El otro partido de Serie Mundial que se alargó hasta las 18 entradas ocurrió en 2018, cuando los Dodgers vencieron a los Medias Rojas de Boston también con jonrón ganador.

"Este me llevó un poco más de tiempo, pero el juego fue increíble... No puso ser mejor", declaró Freeman, uno de los tres ganadores del premio MVP (Jugador Más Valioso) de los Dodgers. "Mi swing iba mejorando a medida que avanzaba el partido. Estoy contento de haber tenido otra oportunidad".

Además de Freeman, la noche tuvo otras figuras destacadas como el mexicano Alejandro Kirk, que firmó un jonrón de tres carreras para los Azulejos, y especialmente Shohei Ohtani, que amplió su colección de récords en el béisbol.

La superestrella de los Dodgers fue el primer jugador en llegar a base nueve veces en un juego de playoffs, incluidos dos jonrones, dos dobles y cinco bases por bolas, cuatro de ellas intencionales.

"Lo más importante es que ganamos y lo que he logrado hoy está en el contexto de este partido", afirmó Ohtani. "Quiero irme a dormir lo antes posible para poder prepararme".

El japonés tiene previsto debutar el martes como lanzador en un Clásico de Otoño.

"Este grupo estará listo para jugar mañana", aseguró de su lado el mánager de Toronto, John Schneider. "Estos chicos tuvieron la mentalidad y el estado de ánimo adecuados en todo momento (...) . Los Dodgers no han ganado hoy la Serie Mundial, han ganado un partido".

Jonrón de tres carreras de Kirk

Como en los dos asaltos anteriores, los Dodgers inauguraron la pizarra con un jonrón solitario del dominicano Teoscar Hernández en la segunda entrada.

Ohtani recrudeció el bombardeo en la tercera con su primer cuadrangular de la noche.

En el cuarto inning fue el turno de que golpearan las figuras visitantes y el mexicano Kirk pegó un batazo de 120 metros que le permitió pasar por la registradora junto a Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette.

Maratón

El abridor de los Dodgers, Tyler Glasnow, permitió todavía otra anotación de Addison Barger tras un hit del venezolano Andrés Giménez.

Glasnow fue retirado después de 4.2 entradas y Toronto también envió al banco a Max Scherzer, quien se convirtió a los 41 años en el primer lanzador en jugar la Serie Mundial con cuatro equipos diferentes.

Ohtani firmó un doble y una carrera para igualar el marcador, pero los Azulejos retomaron la cabeza gracias a una gran acción defensiva y una anotación de Guerrero Jr.

La alegría les duró muy poco a los canadienses porque Ohtani compareció de nuevo para encender las gradas con su segundo jonrón de la noche.

El japonés empató así el récord de ocho cuadrangulares en playoffs para los Dodgers que tenía Corey Seager desde 2020.

El choque se adentró en unos interminables extra innings con oportunidades perdidas por ambos equipos y los Dodgers quemando brazos hasta llegar a su décimo lanzador, Will Klein.

Al igualarse el récord de 18 entradas, los Dodgers mandaron a calentar a Yoshinobu Yamamoto, que solo dos días antes había lanzado un partido completo.

El japonés no tuvo que salir al montículo gracias al providencial jonrón de Freeman que dio por finalizada la batalla.

FUENTE: Con información de AFP

