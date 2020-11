Una futbolista se niega a homenajear a Maradona

"Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas", explicó la futbolista al diario web gallego Pontevedra Viva, aludiendo al reciente Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), que no motivó ningún gesto similar.

https://twitter.com/TyCSports/status/1333414943274774528 Las polémicas declaraciones de la jugadora que se negó a homenajear a Maradona



Tras la derrota de su equipo por 10-0, Paula Dapena, quien se sentó y se puso de espaldas durante el minuto de silencio, disparó fuertísimo contra Diego.https://t.co/CHEYhHWjh1 — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2020

Paula Dapena reprocha a Maradona su trato hacia las mujeres y había anunciado que iba a realizar un gesto para plasmar su desacuerdo, tras conocer que iba a celebrarse ese minuto de silencio.

Reconoció las "cualidades y habilidades futbolísticas espectaculares" del astro argentino, pero dice que "no se le puede perdonar todas las barbaridades que cometió" fuera de los terrenos de juego.

"Para ser jugador, hay que ser primero persona y tener unos valores más allá de las habilidades", señaló en sus declaraciones a Pontevedra Viva.