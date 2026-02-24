martes 24  de  febrero 2026
Kylian Mbappé se pierde la vuelta ante el Benfica por lesión de rodilla y enciende las alarmas en el Real Madrid

Kylian Mbappé se pierde la vuelta ante Benfica por molestias en la rodilla y el Real Madrid deberá defender su ventaja en Champions sin su máximo goleador.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, coloca la cabeza dentro de su camiseta durante un partido de la liga española ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de diciembre de 2025.

Thomas COEX / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Real Madrid afrontará la vuelta del playoff de la Champions League ante el Benfica con una baja sensible. Kylian Mbappé no estará disponible para el duelo en el Santiago Bernabéu debido a molestias en la rodilla, según reveló una fuente cercana al club.

El delantero francés, máximo goleador del equipo esta temporada y líder anotador del torneo europeo, arrastra dolor desde hace varias semanas y finalmente se decidió que no participe en el compromiso decisivo.

Mbappé venía jugando con molestias físicas

El atacante ha estado compitiendo pese a problemas en los ligamentos externos de la rodilla izquierda, una situación que se remonta incluso a antes del parón navideño. Aunque inicialmente el cuerpo técnico había dejado abierta la posibilidad de que jugara, finalmente se optó por no arriesgar su estado físico.

Horas antes del anuncio, el entrenador Álvaro Arbeloa había señalado que el jugador estaba preparado para disputar el encuentro y destacó su compromiso por competir a pesar del dolor. Sin embargo, la evolución de las molestias llevó a modificar los planes.

Durante la derrota 2-1 ante Osasuna en LaLiga el pasado fin de semana, Mbappé ya había mostrado dificultades para moverse con la habitual explosividad.

El Madrid defenderá la ventaja sin su máximo goleador

El conjunto blanco llega al partido con ventaja tras el 1-0 conseguido en Lisboa en la ida. Aun así, la ausencia de Mbappé supone un golpe importante, especialmente considerando que suma 13 goles en la presente edición de la Champions League.

El duelo de ida también estuvo marcado por incidentes extradeportivos tras denuncias de presuntos insultos racistas dirigidos al brasileño Vinicius Junior.

Ahora, sin su principal referencia ofensiva, el Real Madrid buscará sellar el pase a los octavos de final ante un Benfica obligado a remontar en el Bernabéu.

Una baja que genera preocupación a largo plazo

La decisión de no alinear a Mbappé apunta a evitar riesgos mayores en un tramo clave de la temporada, donde el club pelea tanto en Europa como en el campeonato doméstico. Su evolución física será seguida de cerca en los próximos días para determinar cuándo podrá regresar a la acción.

