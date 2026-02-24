Presidenta de México asegura que "no hay ningún riesgo" para que Guadalajara sea sede del Mundial

La presidenta de México, Claudia Scheimbaun, habla durante un evento, el 17 de noviembre de 2025.

MÉXICO.- La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , aseguró este martes que existen "todas las garantías" para que Guadalajara sea sede del Mundial de fútbol de 2026 luego de la violencia desatada por el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esa ciudad.

No hay "ningún riesgo" para los aficionados que visiten Guadalajara en junio próximo para ver los cuatro partidos que se jugarán allí, dijo Sheinbaum en rueda de prensa.

FÚTBOL Precio de las entradas para Mundial 2026 se dispara en la web de reventa de la FIFA

Una violenta asonada criminal sacudió a esa región el domingo, a raíz de la muerte del capo narcotraficante Nemesio Oseguera, líder del CJNG, en un operativo militar.

Apodado "El Mencho", de 59 años, era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, con una recompensa de 15 millones de dólares.

Mundial 2026 (2) Compañías de seguridad como Ruhe Security se preparan para alquilar autos blindados para fanáticos VIP en México durante el Mundial de 2026. CARL DE SOUZA / AFP

Durante la operación y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, reportaron las autoridades el lunes.

El día del despliegue el CJNG respondió con quema de vehículos, comercios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.

A lo largo del lunes también se registraron bloqueos, pero en menor cantidad, pues Sheinbaum aseguró en su rueda de prensa que solo fueron entre seis y siete y "todos fueron levantados".

De acuerdo con el gobierno del estado de Jalisco (oeste), este martes se reactivan las actividades económicas y las escuelas reanudarán las clases el miércoles.

La ciudad de Guadalajara recibirá cuatro partidos del Mundial de fútbol 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Guadalajara, además, albergará junto a Monterrey (noreste) el torneo de repesca que entre el 23 y el 31 de marzo definirá las dos últimas selecciones clasificadas a la mayor cita del balompié.

En ese certamen participarán seis selecciones, ninguna europea: Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam.

Domínguez asume el mando del Atlético Mineiro

Eduardo Domínguez, uno de los entrenadores más exitosos de los últimos años en el fútbol argentino, es el nuevo director técnico del Atlético Mineiro, anunció este martes el club de Belo Horizonte.

Ganador con Estudiantes de La Plata del Trofeo de Campeones en Argentina en 2024 y 2025, Domínguez llega al banquillo del Galo tras la destitución de su paisano Jorge Sampaoli. Firmó contrato hasta el final de 2027.

"Actual campeón argentino, con grandes títulos en el currículo y sólida trayectoria en el fútbol sudamericano, Eduardo Domínguez es el nuevo comandante atleticano", informó el equipo.

FUENTE: AFP