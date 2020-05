"Me entero a través de las redes sociales que ya me pusieron en el Real Madrid, en el Chelsea, en el Manchester United, en el Arsenal y cada día sale un equipo nuevo que me quiere. Hay que estar tranquilo. Si se habla es porque estoy haciendo las cosas bien; pero me gustaría seguir en Inglaterra, estoy contento, adaptado y me gusta la idea", señaló Jiménez en una entrevista a la ESPN.