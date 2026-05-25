Los Astros logran el primer no-hitter de 2026

El pitcher derecho Tatsuya Imai durante el juego contra los Rangers de Texas, en el que los Astros de Houston consiguieron lanzar un no hit no run combinado

ARLINGTON – TEXAS.- El japonés Tatsuya Imai se metió en problemas en el primer episodio al con dos boletos consecutivos, pero fue enderezando el rumbo y lanzó seis innings sin permitir hits; Steven Okert mantuvo el dominio en la séptima, mientras que el debutante dominicano Alimber Santa se encargó de los últimos seis outs del juego para que así los Astros de Houston consiguieron lanzar su18vo juego sin hit ni carreras en la historia de la franquicia, con lo que vencieron a los Rangers de Texas 9-0.

El conjunto de los Astros, que tiene la efectividad colectiva más alta de todas las Grandes Ligas con 5.10, es el primer equipo en propinar un no hit no run durante la temporada 2026. Además, fue el primero en las Mayores desde el logrado por los Cachorros de Chicago con Shota Imanaga, Nate Pearson y Porter Hodge ante los Piratas el 4 de septiembre del 2024.

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Imai, que marcó el ritmo para el quinto juego colectivo sin hits ni carreras, enfrentó a 20 bateadores, otorgando cuatro boletos -tres de ellos en la primera entrada- y solo ponchó a dos.

“Hice ajustes en el timing, ritmo y balance”, dijo Imai a través de su intérprete. “Voy a tratar de tener un mejor primer inning”.

El nipón, que en su anterior salida en Minnesota no dio boleto, sabe que le ha costado la adaptación a las Grandes Ligas. Sin embargo, logró sobrevivir hoy a su descontrol inicial. Y aunque viene de sus dos mejores salidas, Imai se mantiene al margen porque sabe que todavía debe mejorar para llenar esa etiqueta de estrella con la que salió de Japón.

“Es una situación difícil, es la primera vez que lanzo un no-hitter en Grandes Ligas. Estoy acostumbrado a lanzar en diferentes situaciones desde el primer inning. Creo que puedo adaptarme sin importar en qué estadio esté lanzando”, soltó el derecho ante la pregunta sobre si sus últimas actuaciones le dan mayor confianza.

Imai, que dijo haber lanzado un no hitter durante su secundaria en Japón, así como Okert y Santa, fueron respaldados por una ofensiva liderada por Yordan Álvarez, que dio su jonrón 16 de la campaña, y Christian Walker, que conectó en la séptima entrada un cuadrangular de tres carreras.

El abridor nipón fue relevado para la séptima entrada luego de realizar 97 envíos, 57 de ellos en strike por Okert.

“Siento que los no hitters combinados son bastante difíciles. Que tres lanzadores tenga su mejor nivel el mismo día, así que fue divertido”, dijo el zurdo, que asegura nunca haber participado antes en un juego de esas características. “No lo creo, siento que lo recordaría. Así que no creo que haya pasado antes”.

Alimber Santa, el debutante de la noche, solo recibió elogios tras colgar el out 27. El dominicano contó que al entrar al clubhouse el cubano Yordan Álvarez le dijo: “Santa, no sabes lo que acabas de hacer”.

Y sí que lo que hizo fue grande, según Elias Sports Bureau el quisqueyano es el primer lanzador desde 1900 en estar involucrado en un no-hitter durante su debut en las Grandes Ligas.