lunes 15  de  junio 2026
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Uruguay luce en su estreno, pero no pasa del empate ante Arabia Saudita en Miami

Luego de que los saudíes inauguraran el marcador en el minuto 41', Uruguay se apoderó del encuentro y acorraló a su rival, aunque no pudo conseguir la victoria

El centrocampista de Uruguay, Maximiliano Araújo, celebra tras anotar el gol del empate para su selección en un partido del Mundial contra Arabia Saudita, el 15 de junio de 2026.

El centrocampista de Uruguay, Maximiliano Araújo, celebra tras anotar el gol del empate para su selección en un partido del Mundial contra Arabia Saudita, el 15 de junio de 2026.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita en su debut en el Mundial de Norteamérica, a pesar de un gran segundo tiempo que hizo pensar a la Celeste con una remontada.

Los sauditas enmudecieron a los numerosos aficionados uruguayos en el Hard Rock Stadium de Miami al abrir el marcador con un disparo del central Abdulelah Al Amri (41').

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Un gol del extremo Maximiliano Araújo en el minuto 80', en pleno acoso de Uruguay, hizo pensar en una victoria para la selección sudamericana, pero una gran actuación del portero saudita, Mohamed Al Owaiss, ató el empate para los suyos.

Tras el empate de España (0-0) contra Cabo Verde en el primer partido del grupo H, Uruguay pareció querer demostrar uno de los tópicos del fútbol: nunca es fácil debutar en un Mundial.

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Los hombres de Marcelo Bielsa pagaron cara una mala primera parte en la que estuvieron casi irreconocibles: imprecisos, lentos y sobre todo faltos de intensidad.

Enfrente, Arabia Saudita supo cerrarse atrás y aprovechar los 10 últimos minutos del primer tiempo para amenazar con poner su grupo patas arriba.

Tras el descanso, un Uruguay mucho más parecido a sí mismo, entró a morder y sometió a su rival a un asedio permanente.

El delantero Matías Viñas lo intentó una y otra vez sin acierto, ayudado por el extremo Agustín Canobbio, sustituto de un Darwin Núñez desaparecido.

La Celeste lo intentó por tierra y por aire, y tras el gol de Araújo, atento para cazar un rechace tras un testarazo de Viñas, parecía tener la victoria al alcance.

Pero una gran actuación de Al Owaiss, un muro frente a los disparos de Brian Rodríguez y Federico Valverde en los minutos finales, lo impidió.

Noruega apuesta fuerte por Haaland

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, afirmó este lunes que el astro Erling Haaland está listo para causar un "gran impacto" en el regreso de los vikingos a una Copa del Mundo por primera vez en 28 años.

Haaland marcó 16 goles durante una fase de clasificación en la que Noruega firmó un pleno de victorias, incluido un doble triunfo sobre Italia, para asegurarse su primera participación en un Mundial desde 1998.

Noruega iniciará el martes su andadura en el torneo frente a Irak en Boston, dentro de un exigente Grupo I que también integran la bicampeona mundial Francia y Senegal.

El combinado nórdico cuenta, sin embargo, con uno de los delanteros más temibles del fútbol mundial.

Haaland saltó a la fama con nueve goles contra Honduras en un partido del Mundial Sub-20 de 2019 y ahora se dispone a debutar en el mayor escenario de este deporte.

"Esperemos que tenga un gran impacto", dijo Solbakken, de 58 años, quien formó parte de la selección como mediocampista la última vez que Noruega disputó un Mundial.

FUENTE: AFP

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