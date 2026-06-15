lunes 15  de  junio 2026
Fútbol

Túnez despide a Sabri Lamouchi tras la goleada ante Suecia en el Mundial 2026

Túnez despidió a Sabri Lamouchi tras la goleada 5-1 sufrida ante Suecia en su debut en el Mundial 2026. La decisión recuerda lo ocurrido en Francia 1998 con Henryk Kasperczak.

El seleccionador francés de Túnez, Sabri Lamouchi, durante el partido de fútbol del Grupo F del Mundial 2026 entre Suecia y Túnez en el Estadio Monterrey de Guadalupe el 14 de junio de 2026.

El seleccionador francés de Túnez, Sabri Lamouchi, durante el partido de fútbol del Grupo F del Mundial 2026 entre Suecia y Túnez en el Estadio Monterrey de Guadalupe el 14 de junio de 2026.

Julio César Aguilar / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de Túnez se convirtió en la primera en realizar un cambio de entrenador durante el Mundial 2026. La Federación Tunecina de Fútbol decidió destituir a Sabri Lamouchi tras la contundente derrota por 5-1 frente a Suecia en el debut del equipo africano en la Copa del Mundo. Diversos medios internacionales reportaron la decisión después de una reunión de emergencia celebrada pocas horas después del encuentro.

La goleada sufrida en Monterrey profundizó una crisis que venía gestándose desde antes del inicio del torneo. Túnez había llegado al Mundial con dudas tras caer 5-0 ante Bélgica en un amistoso de preparación y con un balance de apenas una victoria en los cinco partidos dirigidos por Lamouchi.

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Suecia dominó ampliamente el partido inaugural del Grupo F gracias a los goles de Yasin Ayari, autor de un doblete, Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg. El único tanto tunecino fue obra de Omar Rekik. La derrota dejó a los africanos en el fondo de la clasificación y con la obligación de sumar puntos en sus próximos compromisos frente a Japón y Países Bajos.

La decisión de despedir a Lamouchi recuerda lo ocurrido en Francia 1998, cuando la federación tunecina cesó al entrenador Henryk Kasperczak después de que el equipo perdiera sus dos primeros encuentros de la fase de grupos. Aquella medida no evitó la eliminación de los norteafricanos, que terminaron despidiéndose del torneo en la primera ronda.

La situación actual refleja la histórica dificultad de Túnez para superar la fase de grupos de un Mundial. A pesar de haber participado en siete ediciones de la Copa del Mundo, la selección africana nunca ha logrado clasificarse a las rondas eliminatorias.

Mientras la federación busca un reemplazo para el resto del torneo, nombres como Mondher Kebaier y Wahbi Khazri han comenzado a sonar como posibles soluciones de emergencia para intentar rescatar una campaña que comenzó de la peor manera posible.

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