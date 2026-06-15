Cabo Verde opaca el debut de Lamine Yamal y España en el Mundial

El atacante de España, Lamine Yamal, durante un partido del Mundial ante Cabo Verde, el 15 de junio de 2026.

ATLANTA.- Y Lamine Yamal se bautizó por fin en el Mundial . El fenómeno de 18 años dispuso de 25 minutos, pero no fue capaz de descifrar a Cabo Verde , debutante en el torneo con un impresionante empate sin goles ante España este lunes en el Estadio Atlanta.

En el duelo inaugural del Grupo H, cuya primera jornada se cierra este lunes con el duelo entre Uruguay y Arabia Saudita , la campeona de Europa , señalada como una de las grandes favoritas del Mundial, se dio un baño de realidad.

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La Roja dominó con autoridad, pero se topó con un equipo africano solidario, concentrado y de gran nivel físico, salvado en un par de ocasiones por su portero Vozinha, héroe en un Mundial con 40 años recién cumplidos, que terminó entre lágrimas y elegido como mejor jugador del duelo.

Ecos de 2018 y 2022

La primera parte del equipo español tuvo ecos de 2018 y 2022, cuando cayó en los penales de octavos ante Rusia y Marruecos en dos duelos en los que acaparó la posesión hasta el aburrimiento, pero no tuvo colmillo.

Yamal y Nico Williams, los extremos con desborde que dieron al equipo la sexta velocidad para ganar la Eurocopa 2024 con pleno de victorias -primera vez en la historia de la competición-, aguardaban en el banquillo, dosificados por el entrenador Luis De la Fuente tras recuperarse de sus lesiones.

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Vozinha, que juega en el Chaves, de la segunda división portuguesa, salvó a su equipo al filo del descanso tras desviar un remate de cabeza de Aymeric Laporte (45+2).

Cucurella, Real Madrid y debut en siete horas

Fichar por el Real Madrid y debutar en un Mundial, un sueño para millones de niños, se había hecho realidad para Marc Cucurella con apenas siete horas de diferencia.

En un anuncio con un timing al menos cuestionable, el gigante blanco confirmó el fichaje del lateral izquierdo del Chelsea por seis temporadas y tras pagar unos 63 millones de dólares, según la prensa.

Sin digerir la noticia, el carrilero de la salvaje melena saltó al Estadio de Atlanta como si nada, con su omnipresencia natural en toda la banda izquierda.

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Con el equipo plantado en el área de los Tiburones Azules, Cucurella ofreció clarividencia, certero tanto con la cabeza como con el pie para servir buenos balones.

Incluso rozó la gloria con una volea tras un rebote que se fue demasiado alta a la media hora de juego.

Ovacionado como un gol

Entre posesiones inertes y remates desviados, el partido se había convertido en soporífero mediada la segunda parte. Incluso se escuchaban pitos desde la grada.

Coincidiendo con la segunda pausa de hidratación, De la Fuente llamó a Lamine y los casi 70.000 espectadores lo celebraron como el gol que no tuvieron.

El elegido pisaba su primer Mundial a los 18 años. Empezó eléctrico y a punto estuvo de encontrar recompensa tras un regate y un pase que Marcos Llorente remató mal (73').

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Rápidamente se contagió y su debut en el gran torneo no estará en los videos de sus mejores días.

España firmó un triste empate, cuatro años después de arrancar arrasando 7-0 a Costa Rica en Catar y caer en octavos.

Pero las cosas no son como empiezan sino como acaban: en 2010 fue campeona tras perder 1-0 ante Suiza en su debut.

FUENTE: AFP