lunes 3  de  noviembre 2025
BÉISBOL

Venezolano Javier Sanoja, de los Marlins, consigue su primer Guante de Oro en MLB

Sanoja, de los Marlins, ganó como utility de la LN, mientras que otros premiados fueron su compatriota Maikel García y el dominicano Fernando Tatis Jr.

El venezolano Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, lanza la pelota hacia la segunda base durante un juego, el 22 de agosto de 2025.

MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Las Grandes Ligas de béisbol anunciaron este domingo los ganadores del Guante de Oro para la temporada 2025 dentro de los que destaca el dominicano Fernando Tatis Jr. de los Padres de San Diego.

Tatis Jr., de 26 años, ha sido seleccionado como ganador en el jardín derecho de la Liga Nacional por segunda ocasión en las últimas tres temporadas.

El venezolano Javier Sanoja, utility de los Marlins de Miami, se convirtió en el primer jugador del equipo de Florida en obtener tal reconocimiento desde el dominicano Marcell Ozuna en la temporada 2017.

Junto a Tatis Jr., fueron los únicos jugadores hispanos en ganar un Guante de Oro en la Liga Nacional esta temporada.

En la Liga Americana, el hondureño Mauricio Dubón de los Astros de Houston logró su segundo Guante de Oro desde la temporada 2023.

Fue un utility por excelencia en una temporada 2025 en la que disputó 48 partidos en el jardín izquierdo, 46 en segunda base, 33 en campocorto, 24 en tercera base, 17 en el jardín central, cuatro en primera base y tres en el jardín derecho.

Finalmente, los venezolanos Maikel García (Reales de Kansas City) y Wilyer Abreu (Medias Rojas de Boston) completan la lista de ganadores latinos en la Liga Americana.

García lo logra por primera vez en su carrera, mientras que para Abreu es su segundo consecutivo.

Los premios al Guante de Oro se entregan desde la temporada 1957 y significan el mayor reconocimiento al trabajo defensivo en las Grandes Ligas.

Otros ganadores

Por otro lado, además de Abreu, también se llevaron el premio por segunda temporada corrida el torpedero de los Reales, Bobby Witt Jr., el guardabosques de los Guardianes, Steven Kwan, el receptor de los Gigantes, Patrick Bailey, y el patrullero de los Cachorros, Ian Happ.

Pete Crow-Amstrong, de los Cachorros, obtuvo el galardón en el jardín central del viejo circuito y su compañero Nico Hoerner hizo lo propio en la segunda base.

Matt Olson, de los Bravos, ganó en la primera base, Ke'Bryan Hayes, de los Rojos, en la antesala, Masyn Winn, de los Cardenales, en el campocorto, y Logan Webb, de los Gigantes, como lanzador.

FUENTE: Con información de AFP

