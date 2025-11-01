sábado 1  de  noviembre 2025
Opinión

¿Un tope salarial para salvar a MLB?

El dinero puede ser considerado la mayor parte de importancia si un equipo quiere ganar un título en el deporte y en la MLB Dodgers de Los Ángeles son muestra de ello, pero ¿hasta donde es aceptable?

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, durante un juego ante los Cachorros de Chicago, el 18 de marzo de 2025.

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, durante un juego ante los Cachorros de Chicago, el 18 de marzo de 2025.

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Cada cierto tiempo vuelve el mismo debate, este año ha sido evidente con Dodgers de nuevo en la Serie Mundial: ¿debería la MLB adoptar un tope salarial como la NBA o la NFL? La pregunta parece sencilla y muchos lo afirman con tono de revelación divina. Como si esa medida fuera a arreglar, de golpe, todos los problemas del béisbol. Pero hay que mirarlo sin maquillaje: un tope salarial puede terminar siendo el mejor amigo de los dueños que no quieren competir.

Sí, hay equipos que gastan lo que sea necesario. Dodgers, Yankees, Mets, Padres y hasta Toronto, el otro finalista de este año. Si ven talento, sacan la chequera. ¿Eso molesta? A algunos, claro. Pero más debería molestar que franquicias como los Athletics, Piratas o Marlins reciban millones en reparto de ingresos y aun así no inviertan en mejorar. Y no es teoría conspirativa, la MLBPA ya ha tenido que llamar a varios sus dueños. Todos han estado en la mira por priorizar los dividendos sobre la competencia. Equipos que se sientan a esperar el cheque, cierran la caja y les dicen a sus fanáticos que “no hay plata”, cuando sí que la hay. Lo que no hay es voluntad de ganar. Ahí está el verdadero desequilibrio: no en el que gasta demasiado, sino en el que prefiere perder sin despeinarse.

Lee además
El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, regresa al dugout en el tercer inning del tercer juego de la Serie Mundial, el 28 de octubre de 2024.
BÉISBOL

Sin margen de error, los Dodgers se entregan a sus astros en la Serie Mundial
Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, corre a primera base en la sexta entrada de un juego contra los Astros de Houston.
BÉISBOL

Toronto queda a un paso de completar la sorpresa ante Los Ángeles en la Serie Mundial
aaronjudgerecord.jpg
Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, conecta un grand slam en la tercera entrada contra los Cerveceros de Milwaukee en el Yankee Stadium, el 29 de marzo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, conecta un grand slam en la tercera entrada contra los Cerveceros de Milwaukee en el Yankee Stadium, el 29 de marzo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Imponer un tope salarial sería decirles a los ambiciosos, “tranquilos, no vayan tan rápido, que los demás se quedan atrás”. Sería premiar la mediocridad gerencial. Y el fanático no paga entradas para ver cómo su equipo cuida la billetera. Paga por la ilusión de competir.

Además, hay otro punto clave: los jugadores. MLB es la liga donde mejor se paga al talento porque se lo ganaron. Recortar su techo económico solo para proteger bolsillos de dueños que ya cobran del sistema sería una burla. El sindicato nunca aceptará que se les limite el crecimiento justo cuando las cifras avalan su valor.

Y aquí un recordatorio. Ya existe un freno (el impuesto de lujo) que penaliza a quien se pasa del límite. ¿Es suficiente? Puede que no. Pero si se busca paridad, también se necesita el otro lado de la ecuación: un piso salarial real y obligatorio. Que quien reciba dinero por revenue sharing lo gaste en jugadores. Que se acaben las excusas envueltas en pobreza fingida.

Entonces, ¿tope salarial sí o no? Depende de lo que se quiera proteger. Si se quiere salvar a los equipos que no se exigen, adelante. Si se quiere un béisbol fuerte en todos los mercados, entonces hay que obligar a competir también a los que se conforman.

AFP__20251018__2241732637__v3__MidRes__NationalLeagueChampionshipSeriesMilwaukeeBrew
Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles sostiene el trofeo de Jugador Más Valioso (MVP) durante una ceremonia tras el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde los Dodgers derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 5-1 en el Dodger Stadium el 17 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles sostiene el trofeo de Jugador Más Valioso (MVP) durante una ceremonia tras el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde los Dodgers derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 5-1 en el Dodger Stadium el 17 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.

Temas
Te puede interesar

Dodgers nivelan la Serie Mundial con una nueva joya de Yamamoto

¿Vladimir Guerrero Jr. cumplirá su promesa este año?

Toronto apuesta por un lanzador novato en su primer juego de Serie Mundial en 32 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
EEUU

USCIS modifica el proceso de renovación de permisos de trabajo para extranjeros

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio desmiente que EEUU esté listo para atacar Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma estar listo para financiar asistencia alimentaria amenazada por parálisis presupuestaria

Una patrulla de la Policía Nacional de España.
NARCOTRÁFICO

Desmantelan una red de tráfico de "gas de la risa" y de cigarrillos en España

Monseñor Thomas Wenski.
DIMISIÓN

Arzobispo de Miami presenta renuncia al Papa, su futuro depende de la decisión del Vaticano

Te puede interesar

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
INMIGRACION

Voces desde el limbo: cubanos con I‑220A comparten sus historias y expectativas mientras avanza demanda colectiva

Por Carlos Armando Cabrera
Luego de dos años cargados de fricciones con muchos de los mandatarios provinciales, el presidente Javier Milei se mostró conciliador y convocó a la mayoría de los gobernadores a dialogar en la casa de Gobierno junto a su gabinete
POLÍTICA

Tras victoria legislativa, Milei se reúne con gobernadores en busca de apoyo para sus reformas

Un residente local pasa junto a un coche incendiado utilizado como barricada por los delincuentes en la Operación Contención en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo de Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025.
INFORME

HRW denuncia negligencias policiales en investigación de la redada letal en Río de Janeiro

El Seguro Social ofrece asistencia económica y servicios para quienes cumplen los requisitos.
SEGURO SOCIAL

Cambian los pagos del Seguro Social durante el mes de noviembre

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, durante un juego ante los Cachorros de Chicago, el 18 de marzo de 2025.
Opinión

¿Un tope salarial para salvar a MLB?