miércoles 15  de  octubre 2025
Tres jugadores de los Marlins y 17 latinos son nominados al Guante de Oro en la MLB

Kyle Stowers en el jardín izquierdo, Javier Sanoja como utility y Xavier Edwards en la segunda base son los candidatos de los Marlins de Miami a la distinción

El venezolano Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, lanza la pelota hacia la segunda base durante un juego, el 22 de agosto de 2025.

MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La temporada de premiaciones por el desempeño individual en las Grandes Ligas ya está a la vuelta de la esquina y este miércoles se conocieron los nominados al Guante de Oro, galardón que reconoce el excelso rendimiento defensivo de los jugadores en la temporada 2025, y los Marlins de Miami cuentan con tres de sus peloteros entre los candidatos.

El jardinero izquierdo Kyle Stowers, el utility venezolano Javier Sanoja y el camarero Xavier Edwards son los aspirantes de los peces a quedarse con una presea dorada por su desempeño con el guante en la recién culminada ronda regular de la MLB.

Clayton McCullough fue nombrado como el décimo séptimo mánager en la historia de los Marlins.
Marlins y McCullough cerraron unión perfecta para lado y lado
El antesalista Connor Norby, de los Marlins de Miami, corre las bases después de conectar un jonrón, el 4 de julio de 2025.
Marlins reciben de vuelta a un trío de peloteros para la recta final

Edwards tiene como contrincantes en su posición a Nico Hoerner de los Cachorros de Chicago y a Brice Turang de los Cerveceros de Milwaukee.

Stowers, por su lado, irá frente a frente contra Ian Happ de los oseznos y Tommy Pham de los Piratas de Pittsburgh, mientras que Sanoja deberá superar a su compatriota Miguel Rojas de los Dodgers de Los Ángeles y a Jared Triolo de los bucaneros.

Los ganadores de los Guantes de Oro serán anunciados en ESPN el domingo 2 de noviembre. Para determinar a los triunfadores en las nueve posiciones naturales, los 30 mánagers de MLB y hasta seis coaches de cada conjunto votan por un grupo de peloteros de sus ligas, sin contar a los jugadores de sus propios equipos.

Esos votos significarán el 75% de la selección total, con los datos del SABR Defensive Index contando como el otro 25%.

Por su lado, para determinar al ganador en el puesto de utility, Rawlings colaboró con SABR para crear una fórmula defensiva especializada que está separada del proceso de elección tradicional.

El equipo con más finalistas son los Cachorros, que cuentan con un total de seis; sin embargo, los Azulejos de Toronto también tienen seis nominaciones, aunque con cinco peloteros, pues Ernie Clement está nominado como utility y como tercera base en la Liga Americana.

Latinos nominados

Incluyendo al venezolano Sanoja de los Marlins, hay un total de 17 jugadores latinoamericanos que figuran entre los finalistas en las distintas posiciones de ambas ligas para el Guante de Oro.

Los dominicanos Luis Severino (P), Vladimir Guerrero Jr. (1B), Carlos Santana (1B), José Ramírez (3B), Julio Rodríguez (CF) y Fernando Tatis Jr. (RF).

Los venezolanos Sanoja (utility), Miguel Rojas (utility), Luis Torrens (C), Maikel García (3B), Luis Rengifo (2B), Andrés Giménez (2B), Carlos Narváez (C) y Wilyer Abreu (RF).

Así como el mexicano Alejandro Kirk (C), el hondureño Mauricio Dubón (utility) y el cubano Adolis García (RF).

